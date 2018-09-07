» وديًا.. الزمالك يسقط أمام سيراميكا بثلاثية

07 سبتمبر 2018 - 07:11 م

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام نظيره سيراميكا كليوباترا، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة، استعداداً لاستئناف الدوري العام.

سيراميكا تقدم بهدف في الدقيقة 25 عن طريق لاعبه حسن ياسين من ركلة حرة مباشرة مرت إلى شباك عماد السيد.

وتعادل الزمالك في الدقيقة 39 من ركلة جزاء نفذها اللاعب محمد إبراهيم ليسجل الهدف الأول لفريقه.

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من عماد السيد ومحمد احمد كماتشو ومحمد عبد الغني محمود علاء وبهاء مجدي ومحمود عبد العزيز و محمد حسن ومحمد إبراهيم وأحمد مدبولي ومحمد عنتر وعمر السعيد.

ومع انطلاقة الشوط الثاني دفع جروس بعدة تغييرات حيث أشرك حميد أحداد بدلا من عمر السعيد وحازم إمام بدلا من بهاء مجدي وأيمن حفني حفني بدلا من مدبولي، ومحمود كهربا بدلا من محمد حسن ودونجا بدلا من محمود علاء.

وأضاف الدولي المغربي حميد أحداد الهدف الثاني لنادي الزمالك في الدقيقة 62 عقب انفراد تام بالمرمى بعد تمريرة بينية من اللاعب محمود كهربا.

وعاد سيراميكا كليوباترا بهدف التعادل في الدقيقة 79 بتوقيق مصطفى مهند، ثم أضاف الهدف الثالث في الوقت القاتل بالدقيقة 89 عن طريق بسام وحيد في شباك الفريق الأبيض.