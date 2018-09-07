» الكهرباء تعود إلى أسيوط بعد 11 ساعة ظلام دامس

07 سبتمبر 2018 - 07:15 م

عاشت بعض قري محافظة أسيوط وسط ظلام دامس، بعد انقطاع الكهرياء عنها منذ أمس نتيجة عطل مفاجئ في الدائرة الخارجية بمحطة كهرباء غرب أسيوط مما أدى إلى ضعف التيار الكهربائي وانقطاعه عن بعض قرى المحافظة.

وأصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، تعليماته لمسئولي الكهرباء بتوفير مصادر بديلة للكهرباء للأماكن الحيوية كالمستشفيات ومحطات المياه والصرف الصحي والمخابز وإصلاح العطل في أسرع وقت.

كما أصدر تعليماته إلى رؤساء المراكز والأحياء ومسؤولي الصحة والتموين وشركات المياه والغاز الطبيعي والكهرباء باتخاذ التدابير البديلة اللازمة لمواجهة انقطاع التيار الكهربائي واحتواء الأزمة وتشغيل مصادر الطاقة البديلة والتواصل المستمر مع غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة لمواجة أي طارئ.

واستمر العطل لفترة 11 ساعة في أغلب الأماكن وترتب على انقطاع التيار الكهربائي تذمر بعض المواطنين بالقرى وحدوث طفح مجاري في مناطق زرزارة والفواخير والمصلى بحي غرب مدينة أسيوط وعلى الفور توجه المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام المساعد للمحافظة إلى محطة صرف غرب أسيوط وتم شفط المياه وتشغيل المحطة بكامل طاقتها واحتواء الموقف.

وجرى منذ قليل إصلاح العطل وتحميل المحطة على الشبكة الموحدة وتحميل الكهرباء بكامل طاقتها وعودة التيار الكهربائي لجميع أنحاء المحافظة.