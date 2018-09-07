زوجان يسافران حول العالم بطريقة غريبة

07 سبتمبر 2018 - 07:24 م

تمكن شاد جانيس وزوجته هانا من الانتقال إلى نيويورك، العام الماضي، بعد أن قضيا 12 شهراً في كسب 127 ألف جنيه إسترليني عن عملهما في البنوك.

وكان شاد (25 عاماً)، يقضي في المتوسط ما بين 80 و100 ساعة أسبوعياً، في بنك استثماري عالمي، وقال إنه «يكره التفكير في الأيام التي كان يذهب فيها إلى المكتب في الساعة التاسعة صباحاً ويغادر في منتصف الليل. بينما كانت هانا تعمل في صندوق للتحوط.

ويقول شاد، إنه سرعان ما أدرك أن شغفه كان في السفر، وليس الخدمات المصرفية، ليقضي وزوجته ما بين 20 و40 ساعة أسبوعياً في البحث عن أفضل الطرق لتوفير المال. قبل أيام فقط، عندما ترك الزوجان وظيفتيهما، مع خطط لقضاء العام المقبل في الطيران إلى أكثر من 40 دولة حول العالم، مجاناً، وذلك باستخدام نقاط شركات الطيران المكتسبة من خلال الإنفاق ببطاقات الائتمان. والمحطة الأولى كانت هونولولو، في هاوي.

كتب الزوجان الأستراليان على صفحتهما على «فيس بوك»، «بعد أن كسبنا أكثر من مليوني نقطة طيران، خلال العام الماضي، تركنا وظائفنا المالية وبعنا أشياءنا وانطلقنا»، متابعين: «تذاكرنا محجوزة بالكامل بالنقاط، ونحن نتجه في رحلة إلى أكثر من 40 دولة على درجة رجال الأعمال، مجاناً». وسيزور الثنائي أيضاً طوكيو وسيدني وبانكوك وشانغهاي والقاهرة.

وقال شاد إنه أصبح خبيراً في جمع نقاط الطيران، واقتنى 42 بطاقة ائتمانية ووفّر أكثر من 47 ألف جنيه استرليني من نفقات السفر. ولكن الأمر ليس بهذه السهولة، «ومع ذلك، فإن بطاقات الائتمان ليست أموالاً مجانية»، يقول الشاب: «لا ننفق أبداً أموالاً على الأشياء التي لا نحتاجها، لذلك حرصنا على تحقيق متطلبات الحد الأدنى من الإنفاق بشكل طبيعي من خلال التخطيط المسبق لنفقاتنا المتوقعة في المستقبل القريب»، متابعاً: «لقد حجزنا بالفعل خلال الأشهر الثمانية المقبلة عدداً من الرحلات المجانية، وكان معظمها من خلال عرض درجة رجال الأعمال في الخطوط الجوية السنغافورية، 240 ألف نقطة لكل شخص».