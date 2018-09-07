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المنتخب الأولمبي يتعادل إيجابيًا مع روسيا

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المنتخب الأولمبي

روسيا

المصريون

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، نتيجة مباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الروسي، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الجمعة، بالعاصمة موسكو.

وكان المنتخب الروسي قد أحرز الهدف الأول في الدقيقة 53 من اللقاء وتعادل طاهر محمد طاهر لاعب المنتخب الأوليمبي بالهدف الأول في الدقيقة 55 من المباراة.

ويستعد منتخب مصر الأوليمبي لأمم أفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020، بينما يستعد المنتخب الروسي لمواجهة صربيا يوم 11 المقبل في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا.


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