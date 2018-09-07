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سؤال برلماني بشأن غموض التحقيقات في مخالفات 57357

سؤال برلماني بشأن غموض التحقيقات في مخالفات 57357

الحياة السياسية

برلمان
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حسن علام

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وزيرة الصحة

غادة والى

الوفد

مستشفي 57357

مفتاحيه البرلمان

      

تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن حزب «الوفد»، بسؤال إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، موجهًا إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، بشأن غموض موقف التقرير النهائي الخاص بلجنة التحقيق المشكلة لبحث مخالفات مؤسسة مستشفى 57357.

وقال «فؤاد» إنه سبق وتقدم بطلب إحاطة يوم 21 يونيه 2018، والمتعلق بما تم تداوله من معلومات تشير إلى وجود بعض المخالفات المالية والإدارية بمؤسسة مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، والذي قد تم إدراجه ومناقشته بجدول أعمال لجنة الشئون الصحية بالمجلس بتاريخ 25 يوليو 2018.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه منذ ذلك التاريخ وحتى اللحظة لم يتم الإفصاح عن التقرير النهائي الخاص باللجنة المشتركة التي شكلت من جانب وزارتي التضامن الاجتماعي والصحة  في أعقاب اندلاع تلك الأزمة من أجل الكشف عن حقائقها وأبعادها وملابساتها بشكل دقيق للرأي العام.

وأضاف أن لجنة الشئون الصحية أصدرت توصياتها على هامش مناقشة ذلك الأمر بضرورة موافاة لجنة التحقيق بتقريرها النهائي إلى البرلمان فور الانتهاء منه، وذلك الأمر لم يحدث حتى تاريخه لا من قريب أو من بعيد.


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