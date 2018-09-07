» عرض مغرٍ من «آل الشيخ» لاتحاد الكرة

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أعرب تركى آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، عن أمنيته بمشاركة منتخب مصر فى البطولة الدولية الرباعية، التى سوف يتم استضافتها فى المملكة بمشاركة البرازيل والأرجنتين والسعودية.

وكتب تركى آل الشيخ: «كرئيس للاتحاد العربى لكرة القدم أتمنى أن يكون منتخب مصر هو المنتخب الرابع فى البطولة الدولية الرباعية التى تستضيفها السعودية مطلع أكتوبر القادم بمشاركة البرازيل والأرجنتين».

وكان قد أعلن تركى آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، عن استضافة بلاده لبطولة ودية الشهر المقبل بمشاركة البرازيل والأرجنتين والسعودية، ومنتخب رابع لم يتم الإعلان عنه بعد، وأشار إلى أن البطولة الودية ستتضمن مباراة الكلاسيكو الشهيرة بين الأرجنتين والبرازيل.


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