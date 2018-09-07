بركات «ملك الحركات» يحتفل بميلاده الـ42

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الاهلى

بركات

«الزئبقي» أو«ملك الحركات»، يعد واحدًا من أفضل لاعبي مصر آخر عشرة أعوام، كما أنه من ضمن الأفضل في إفريقيا، سبق له اللعب باسم النادي الإسماعيلي، والأهلي، كما حصد العديد من البطولات مع منتخب مصر في أدغال أفريقيا، إنه النجم محمد بركات، الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ42.

ونستعرض أهم أرقام وإنجازات الزئبقي بركات في السطور التالية:

- بدأ مشواره الكروي بنادي السكة الحديد، ومنه إلى النادي الإسماعيلي، ثم احترف بالأهلي السعودي، والعربي القطري، وختم حياته الكروية بين صفوف الشياطين الحمر.

- حصل على أفضل لاعب في إفريقيا عام 2008.

- حقق لقب الدوري المصري سبع مرات مع الأهلي ومرة مع الإسماعيلي.

- حقق لقب كأس مصر مرتين مع الأهلي ومرة مع الإسماعيلي.

- حقق كأس السوبر المصري مع الأهلي ست مرات.

- حقق دوري أبطال أفريقيا مع الأهلي خمس مرات من قبل.

- أول لاعب مصري يحصل على لقب أفضل لاعب إفريقي عام 2006 من هيئة الإذاعة البريطانية.

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