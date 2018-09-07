«جروس» يُعلق على خسارة الزمالك من سيراميكا

07 سبتمبر 2018 - 08:38 م

علق السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم الزمالك، على خسارة الزمالك من سيراميكا في المباراة الودية، التي جمعتهما اليوم، الجمعة، على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب.

وقال «جروس»، إنه لا يوجد مدرب سيكون سعيدا بالخسارة حتى لو كانت فى مباراة ودية بعد هزيمة الفريق الأبيض من سيراميكا كليوباترا، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين اليوم الجمعة، على الملعب الفرعى باستاد القاهرة الدولى، ضمن استعدادات الزمالك لمواجهة طلائع الجيش يوم الخميس المقبل، فى الجولة السادسة بالدورى.

وتابع: «التجربة كانت قوية والفريق المنافس مميز ولكن لا يوجد أحد سيكون سعيدا وهو خاسر..والتجربة جاءت بعد راحة طويلة نسبيا لمدة 3 أيام».

شدد جروس إن اللقاء الودي كان فرصة لجميع اللاعبين للمشاركة والاحتكاك وقام بتجارب العديد من اللاعبين في مراكز مختلفة بالملعب والأهم بالنسبة كان تحقيق الاستفادة الفنية بعيدا عن النتيجة قبل المواجهات الرسمية القادمة.