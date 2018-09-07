» نتائج الاجتماع الفني لمباراة مصر والنيجر

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النيجر

انتهى الاجتماع الفني للمباراة المرتقبة بين مصر والنيجر، المقرر إقامتها غدًا السبت، على ملعب برج العرب، ضمن الجولة الثانية لتصفيات بطولة الأمم الإفريقية.

وتم الاتفاق على ارتداء المنتخب الوطني لويه التقليدي " قميص أحمر وشورت أبيض وجورب أسود ويرتدي حارس المرمى الزي الأزرق " .. بينما يرتدي الفريق الضيف القميص الأبيض والشورت البرتقالي والجورب الأبيض، فيما يرتدي حارس مرماه اللون الرمادي، ويرتدي طاقم الحكام الزي الأصفر.

حضر الاجتماع الدكتور كرم كردي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ومحمد صلاح المدير الإداري للمنتخب وعبد الله سيد مسئول المهمات وطاقم الحكام السنغالي المكون من ماجيت نيداي ويعاونه جبريل كامارا والحاج مالك سامبا، والحكم الرابع أليون سوسانديجي، ومراقب المباراة المغربي جمال كاوشي ومراقب الحكام الأريتري جيرما يوهانس.


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