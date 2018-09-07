كلب ضال يعقر 6 أشخاص بالدقهلية

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الدقهلية

كلب ضال

عقر 6 أشخاص

أصيب 6 أشخاص بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية, اليوم الجمعة, بعقرة كلب ضال، بينهم طفل، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى الإسعافات اللازمة.

كان اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية ، اخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية ، بورود بلاغ الى العميد هيثم حجى مأمور مركز شرطة بلقاس من مستشفى بلقاس المركزي بوصول 6 أشخاص تتراوح أعمارهم من6 إلى 18 سنة  مصابين بجروح متفرقة بالجسم نتيجة عقرة كلب

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ.

وبسؤال المصابين، أشاروا إلى هجوم كلب ضال عليهم، أثناء مرورهم بمنطقة الدهايمة ببندر بلقاسن.

 وتمكن أهالى المنطقة من قتل الكلب فى الحال، وتم تحويل المصابين إلى مستشفى الحميات بالمنصورة، وتحرير المحضر رقم 6754 إدارى بلقاس لسنة 2018،  وجاري عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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