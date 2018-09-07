«الشحات» يوضح موقفه من الانتقال للأهلي

07 سبتمبر 2018 - 09:22 م

أبدى حسين الشحات، صانع ألعاب فريق العين الإماراتي، سعادته باللعب مع فريقه الحالي، مؤكدًا على علاقته الطيبة بجماهير الفريق والجهاز الفني واللاعبين.

وقال الشحات، خلال تصريحاته لقناة «أون سبورت»: «سعيد باللعب لنادي العين الإماراتي، فالجماهير تحبني وأحترمهم وأشعر كثيرًا بالراحة هناك».

وتحدث الشحات عن انتقاله المتوقع للأهلي، قائلًا: «إذا أراد الله أن أنتقل للنادي الأهلي سيحدث ذلك في أي وقت، لقد تركت الأمر لإرادة الله».

واختتم حديثه: «نركز حاليًا مع العين على البطولات المحلية والقارية وأيضًا كأس العالم للأندية، وطموحي ليس له سقف مع فريقي ومستعد للتجديد له حتى عندما ينتهي عقدي».