«الشحات» يوضح موقفه من الانتقال للأهلي

أمير سعد
أبدى حسين الشحات، صانع ألعاب فريق العين الإماراتي، سعادته باللعب مع فريقه الحالي، مؤكدًا على علاقته الطيبة بجماهير الفريق والجهاز الفني واللاعبين.
وقال الشحات، خلال تصريحاته لقناة «أون سبورت»: «سعيد باللعب لنادي العين الإماراتي، فالجماهير تحبني وأحترمهم وأشعر كثيرًا بالراحة هناك».
وتحدث الشحات عن انتقاله المتوقع للأهلي، قائلًا: «إذا أراد الله أن أنتقل للنادي الأهلي سيحدث ذلك في أي وقت، لقد تركت الأمر لإرادة الله».
واختتم حديثه: «نركز حاليًا مع العين على البطولات المحلية والقارية وأيضًا كأس العالم للأندية، وطموحي ليس له سقف مع فريقي ومستعد للتجديد له حتى عندما ينتهي عقدي».
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