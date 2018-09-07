«الشحات» يوضح موقفه من الانتقال للأهلي

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العين

أبدى حسين الشحات، صانع ألعاب فريق العين الإماراتي، سعادته باللعب مع فريقه الحالي، مؤكدًا على علاقته الطيبة بجماهير الفريق والجهاز الفني واللاعبين.

وقال الشحات، خلال تصريحاته لقناة «أون سبورت»: «سعيد باللعب لنادي العين الإماراتي، فالجماهير تحبني وأحترمهم وأشعر كثيرًا بالراحة هناك».

وتحدث الشحات عن انتقاله المتوقع للأهلي، قائلًا: «إذا أراد الله أن أنتقل للنادي الأهلي سيحدث ذلك في أي وقت، لقد تركت الأمر لإرادة الله».

واختتم حديثه: «نركز حاليًا مع العين على البطولات المحلية والقارية وأيضًا كأس العالم للأندية، وطموحي ليس له سقف مع فريقي ومستعد للتجديد له حتى عندما ينتهي عقدي».


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