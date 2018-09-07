صور.. كيف يستعد السوريون تحسبًا لهجوم كيماوي على إدلب

07 سبتمبر 2018 - 09:31 م

أظهرت صور نشرتها وكالة "رويترز" للأنباء استعدادات بعض الأهالي في محافظة إدلب السورية قبل بدء هجوم متوقع لقوات النظام وحلفائها، يتخوفون أن تستخدم خلاله أسلحة كيماوية.

وظهر في الصور شبان وأطفال يصنعون أو يجربون أقنعة واقية منزلية الصنع، وهي عبارة عن أكواب ورقية مملوءة بالفحم والقطن يثبتونها على وجوههم بأكياس بلاستيكية.

كما ظهر أب سوري يملأ أكوابا بالقطن والفحم لصنع أقنعة واقية تحسبا لاستخدام الكيماوي في إدلب، وأطفال يجربون أقنعة منزلية تحسبا لاستخدام أسلحة كيماوية في إدلب.

وفي صور أخرى ظهر الأهالي يخزنون مواد تموينية داخل كهوف تحسبا للهجوم، كما ظهر بعض الأهالي وهم يتفقدون كهوفا قد يلجأون إليها في حال استخدام أسلحة كيماوية.