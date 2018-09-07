  • الجمعة 07 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر10:09 م
بحث متقدم
محكمة العدل الدولية

لهذه الأسباب.. مصر تخسر قضايا التحكيم الدولي

استعدادات السوريين لهجوم كيماوى

صور.. كيف يستعد السوريون تحسبًا لهجوم كيماوي على إدلب

ماسبيرو

القصة الكاملة لزلزال إذاعة القران الكريم

مجلس النواب

حملة برلمانية على مستشارى الهيئات الحكومية

نصير

آمنة نصير: المتزوجة عرفيًا تستحق الحبس

الجيش الفرنسى أرشيفية

فرنسا تهدد بالتدخل عسكريًا فى سوريا

اجيري

صدمة جديدة لـ«صلاح» قبل موقعة النيجر

احتجاجات العراق

فيديو.. اقتحام وحرق القنصلية الإيرانية في البصرة

مصلحة الطب الشرعي (أرشيفية)

الطب الشرعي يكشف مفاجأة حول سبب وفاة أسرة بنها

إصابة فلسطينيين

إصابة 16 فلسطينيًا فى مواجهات مع جيش الاحتلال

صور.. كيف يستعد السوريون تحسبًا لهجوم كيماوي على إدلب

عرب وعالم

استعدادات السوريين لهجوم كيماوى
استعدادات السوريين لهجوم كيماوى

وكالات

أخبار متعلقة
#

مظاهرات شعبية شمالي سوريا رفضًا للعدوان على إدلب

#

طالب يبتز سيدتين بصور مفبركة لممارسة الرذيلة معهما

#

شاهد .. صور تُظهر كيف يتربى "براعم" برشلونة

#

شاهد.. صورة فنانة تثير الجدل

سوريا

هجوم

إدلب

كيماوى

أظهرت صور نشرتها وكالة "رويترز" للأنباء استعدادات بعض الأهالي في محافظة إدلب السورية قبل بدء هجوم متوقع لقوات النظام وحلفائها، يتخوفون أن تستخدم خلاله أسلحة كيماوية.

وظهر في الصور شبان وأطفال يصنعون أو يجربون أقنعة واقية منزلية الصنع، وهي عبارة عن أكواب ورقية مملوءة بالفحم والقطن يثبتونها على وجوههم بأكياس بلاستيكية.

كما ظهر أب سوري يملأ أكوابا بالقطن والفحم لصنع أقنعة واقية تحسبا لاستخدام الكيماوي في إدلب، وأطفال يجربون أقنعة منزلية تحسبا لاستخدام أسلحة كيماوية في إدلب.

وفي صور أخرى ظهر الأهالي يخزنون مواد تموينية داخل كهوف تحسبا للهجوم، كما ظهر بعض الأهالي وهم يتفقدون كهوفا قد يلجأون إليها في حال استخدام أسلحة كيماوية.













تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. كيف جنى العسكر على الدولة التركية (5/13)

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

لماذا ينتحرون؟!

فراج إسماعيل

فرية القول بوقتية الأحكام

د. عبد الآخر حماد

الحلم الترامبي بديلا

عبد الرازق أحمد الشاعر

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» نتائج الاجتماع الفني لمباراة مصر والنيجر
» الكهرباء تعود إلى أسيوط بعد 11 ساعة ظلام دامس
» عرض مغرٍ من «آل الشيخ» لاتحاد الكرة
» مزارع يقتل زوجته بعد أن شاهدها في أحضان عشيقها
» وديًا.. الزمالك يسقط أمام سيراميكا بثلاثية
» الكنيسة تتخذ إجراءات ضد «المتمردين»
» المنتخب الأولمبي يتعادل إيجابيًا مع روسيا
» إصابة 16 فلسطينيًا فى مواجهات مع جيش الاحتلال
» بالصور.. أهالي الغربية يشيعون جثمان الشهيد «الجعفري»
» أردوغان يدعو إلى وقف إطلاق النار فى إدلب
» «أجيري»: عصر «كوبر» انتهى.. وسنبدأ مرحلة جديدة

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:15 ص

  • فجر

    04:14

  • شروق

    05:39

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:31

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية