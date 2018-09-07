«التضامن» تُخصص91 مليون جنيه لمواجهة السيول

07 سبتمبر 2018 - 09:32 م

وجهت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، برفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظات وتوفير جميع التدابير سواء المادية أو العينية، في ضوء ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية بأنه من المتوقع حدوث سيول مع بداية فصل الخريف.

وعقدت الوزيرة عده اجتماعات على مدار الأيام الماضية، مع ممثلي الجمعيات الأهلية الشريكة لتنسيق الأدوار في مواجهة السيول والتعاون لتقديم الإمكانات المتاحة لديهم لاستخدامها في هذا الغرض إيمانًا من الوزارة بالدور الإيجابي الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في مثل تلك الظروف، على رأسها مؤسسة التكافل الاجتماعي وجمعية الهلال الأحمر المصري.

وأوضحت وزيرة التضامن، في بيان، أن الوزارة خصصت للعام الحالي مبلغ 91 مليون و328 ألف جنيه للإغاثة المحلية حيث يوجد لدى الوزارة عدد 26 مركز إغاثة في 24 محافظة كما توجد لجان إغاثة فرعية في كافة مديريات التضامن الاجتماعي والإدارات الاجتماعية التابعة لها، إضافة إلى لجنة إغاثة بالوزارة وتقوم هذه اللجان بتدريبات دائمة لتكون على أهبة الاستعداد لتولي المهام الإغاثية المطلوبة.

وأشارت إلى أن الوزارة بدأت مبكرًا بتوفير كافة مهمات الإغاثة العينية بالمديريات على مستوى جميع المحافظات من خيام وبطاطين ومراتب ووسائد وتم خلال الأيام القليلة الماضية تخصيص 3 ملايين جنيه لشراء احتياجات جديدة من مهمات الإغاثة بعد حصر الأرصدة الفعلية الموجودة في المحافظات والوقوف على الاحتياجات الفعلية، خاصة في المحافظات الأكثر عرضة للسيول والمخاطر وهي محافظات الوادي الجديد والبحر الأحمر وأسوان والأقصر وقنا وجنوب سيناء.