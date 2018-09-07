«دابو» يقود بيراميدز للفوز على الأفريقي التونسي

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الافريقى

بيراميدز

حقق فريق بيراميدز فوزًا وديًا علي نظيره الأفريقي التونسي، في المباراة جمعتهما على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، ضمن استعدادات الفريقين لبطولتي الدوري المصري والتونسي.

 أحرز هدف بيراميدز والمباراة الوحيد شريف دابو في الدقيقة 20 من تسديدة قوية.

جاءت المباراة حماسية من جانب الفريقين، وشهدت المباراة تعرض البرازيلي كينو نجم هجوم بيراميدز للإصابة الأمر الذي تسبب في تغييره، وقام الأرجنتيني لافولبي المدير الفني لبيراميدز بتجربة عدد كبير من لاعبيه، تمهيدًا للاستعانة بهم في الفترة المقبلة.

يستعد بيراميدز لاستئناف بطولة الدوري العام، الذي يستهله بمواجهة الجونة يوم 20 سبتمبر الجاري.


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