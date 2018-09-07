ترامب يدعو وزير العدل الأمريكي إلى التحقيق بهذا الأمر

07 سبتمبر 2018 - 10:36 م

دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، وزارة العدل ببلاده إلى التحقيق في مقال غير موقع نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، ويتحدّث عن وجود جبهة مقاومة ضد ترامب داخل إدارته.



جاء ذلك غداة نشر الصحيفة الأمريكية مقالا بعنوان "أنا جزء من المقاومة داخل إدارة ترامب"، قالت إنه لمسؤول رسمي كبير في إدارة الرئيس الأمريكي.



وفي تصريحات إعلامية على متن الطائرة الرئاسية، وصف ترامب، نشر الصحيفة للمقال بـ"الخطوة المخجلة".



ودعا الرئيس الأمريكي، وزير العدل، جيف سيشنز، إلى فتح تحقيق بهذا الشأن، والتعرف على صاحب المقال.



واعتبر الرئيس الأمريكي، أن المقال المنشور "مسألة أمن قومي، وأنه لم يفكر بعد بالخطوة التي سيتخذها تجاه صحيفة نيويورك تايمز" بهذا الشأن.



وفي مقال "أنا جزء من المقاومة داخل إدارة ترامب"، أشار الكاتب المجهول، إلى أنّ الكثير من كبار المسؤولين في إدارة ترامب، أعربوا عن انزعاجهم الشديد من سلوك الرئيس "غير المنضبط" و"غير الأخلاقي"، وأنهم يعملون بجد لإحباط ما يفعله الرئيس.



كما تحدث المسؤول، عن محاولات داخل الإدارة الأمريكية، لاتخاذ خطوات لإزاحة ترامب عن الرئاسة، إلا أن أحداً لم يكن يريد تعجيل حدوث أزمة دستورية في البلاد.

