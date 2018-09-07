» ترامب يلوّح بهذا الأمر الخطير بشأن الصين

07 سبتمبر 2018 - 10:40 م

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إن بلاده مستعدة لفرض رسوم جمركية جديدة على واردات الصين.



جاء ذلك في تصريح أدلى به لصحفيين، خلال زيارة إلى ولاية داكوتا الشمالية الأمريكية.



وأضاف ترامب، "أكره أن أفعل هذا، ولكن يتبع تلك الرسوم (بقيمة 200 مليار دولار على واردات الصين أُقرت سابقًا)، هناك رسوم أخرى بقيمة 267 مليار دولار جاهزة لفرضها، إن رغبت بذلك، ومن شأنها أن تغير المعادلة".



وفي مايو/ أيار الماضي، بدأت الولايات المتحدة تنفيذ تهديدات أعلنت عنها في مارس/آذار 2018، تقضي بفرض رسوم وجمارك على واردات من الصين.



وردت بكين، بفرض رسوم مماثلة على سلع أمريكية، ما دفع صندق النقد الدولي، إلى إبداء تخوفات من طول أمد الأزمة وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي.



ويأتي فرض الرسوم الجمركية الأمريكية، في محاولة من واشنطن لخفض عجز تجارتها مع بكين إلى حدود 200 مليار دولار كمرحلة أولى، من أصل 375 مليارًا سنويًا.

