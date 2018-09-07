بوتين يلتقي خامنئي على هامش قمة طهران الثلاثية

07 سبتمبر 2018 - 10:42 م

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، مع المرشد الإيراني علي خامنئي، في العاصمة طهران.



جاء ذلك عقب مشاركته في القمة الثلاثية الخاصة بالشأن السوري مع نظيريه التركي رجب طيب أردوغان والإيراني حسن روحاني.



وجرى لقاء بوتين وخامنئي، بشكل مغلق، في مقر إقامة الأخير بالعاصمة الإيرانية.

