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بوتين يلتقي خامنئي على هامش قمة طهران الثلاثية

عرب وعالم

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

المصريون ووكالات

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تفاصيل المكالمة بين "شكري" ونظيره الأمريكي بشأن سوريا

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الجمعة، مع المرشد الإيراني علي خامنئي، في العاصمة طهران.
جاء ذلك عقب مشاركته في القمة الثلاثية الخاصة بالشأن السوري مع نظيريه التركي رجب طيب أردوغان والإيراني حسن روحاني.
وجرى لقاء بوتين وخامنئي، بشكل مغلق، في مقر إقامة الأخير بالعاصمة الإيرانية.
وفي وقت سابق اليوم، احتضنت طهران، قمة ثلاثية بشأن آخر المستجدات في سوريا، بين زعماء تركيا وإيران وروسيا. -

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