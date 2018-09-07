مفاجأة.. مدرب النيجر يمنح صوته لمحمد صلاح

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محمد صلاح

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قال فرانسوا زاهوي المدير الفني لمنتخب النيجر، إنه منح صوته للمهاجم الكروي المصري محمد صلاح المحترف في ليفربول الإنجليزي في سباق المنافسة على جائزة أفضل لاعب في العالم.
وينافس صلاح في جائزة الأفضل الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو المحترف في يوفينتوس الإيطالي، والكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني.
وفي مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، أكد زاهوي "مصر تمتلك لاعبًا من أفضل ثلاثة لاعبين في العالم، وهو صلاح ومنحت صوتي له في جائزة أفضل لاعب بالعالم".
وأضاف "كنت حريصًا على مؤازرة المنتخب المصري خلال بطولة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت بروسيا حيث أنه يعد قويًا للغاية، وبلا شك فإن مواجهته غدًا السبت في التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا ستكون صعبة".
ونفى مدرب النيجر الأنباء التي تتردد حول لجوء فريقه للسحر والشعوذة للتأثير على المنافسين والفوز بالمباريات مؤكدًا أنها مجرد أقاويل لا أساس لها من الصحة.
ويحل منتخب النيجر غدًا السبت ضيفًا على مصر في الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا بالكاميرون 2019. -

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