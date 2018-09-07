الإنجليزي كين: لم أصل لمستوى رونالدو وميسي

07 سبتمبر 2018 - 10:46 م

قال هاري كين مهاجم فريق توتنهام الإنجليزي، اليوم الجمعة، إن مستواه الكروي لم يصل إلى الثنائي الأفضل في العالم وهما البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.



وفي تصريح لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أكد كين "من الصعب أن أقارن نفسي بالثنائي العملاق في عالم الساحرة المستديرة حاليًا وهما رونالدو وميسي".



وتطرق في الحديث عن منتخب بلاده قائلًا ""بهذا الشكل الذي لدينا الآن يمكننا الفوز ببطولة، أنا أهتم أكثر بالألقاب الجماعية، لم نربح أي لقب منذ عام 1966 وهذا هو هدفنا الرئيسي حاليًا".



وأوضح "أريد الاستمرار في اللعب خلال العشر سنوات المقبلة، آمل أن أستمر في التحسن".

