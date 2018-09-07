"الوزراء" يكشف موعد انتهاء مشكلة المياه

كشف الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، عن انتهاء أعمال تقوية محطات المياه بقنا منتصف 2019، مشيرًا إلى أنه تم توسيع المحطة المياه الحالية، من 400 لتر ثانية لـ800 لتر ثانية.



وقال "الرفاعي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، والمذاع علي قناة "صدي البلد"، مساء الجمعة أنهم تلقوا شكاوى ضعف المياه وانقطاعها في بعض المناطق بقنا.