  • الجمعة 07 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:48 م
بحث متقدم
تذاكر مترو الأنفاق

"مترو الأنفاق" يكشف تطورات جديدة بشأن سعر التذكرة

رد أوباما على اتهام ترامب له بالتنصت عليه

أوباما يفتح النار على ترامب بسبب هذا الأمر

وليد عابدين، المتحدث باسم شركة مياه الشرب بالجيزة

"الوزراء" يكشف موعد انتهاء مشكلة المياه

محمد صلاح

مفاجأة.. مدرب النيجر يمنح صوته لمحمد صلاح

محكمة العدل الدولية

لهذه الأسباب.. مصر تخسر قضايا التحكيم الدولي

استعدادات السوريين لهجوم كيماوى

صور.. كيف يستعد السوريون تحسبًا لهجوم كيماوي على إدلب

ماسبيرو

القصة الكاملة لزلزال إذاعة القران الكريم

مجلس النواب

حملة برلمانية على مستشارى الهيئات الحكومية

نصير

آمنة نصير: المتزوجة عرفيًا تستحق الحبس

اجيري

صدمة جديدة لـ«صلاح» قبل موقعة النيجر

في قنا..

"الوزراء" يكشف موعد انتهاء مشكلة المياه

عرب وعالم

وليد عابدين، المتحدث باسم شركة مياه الشرب بالجيزة
وليد عابدين، المتحدث باسم شركة مياه الشرب بالجيزة

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

بشرى سارة من شركة مياه الشرب للمواطنين

#

"مياه الجيزة" توضح موعد انتهاء مشكلة الانقطاع

#

موعد انتهاء العاصفة الترابية

#

«الأرصاد» تكشف موعد استقرار الحالة الجوية

كشف الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، عن انتهاء أعمال تقوية محطات المياه بقنا منتصف 2019، مشيرًا إلى أنه تم توسيع المحطة المياه الحالية، من 400 لتر ثانية لـ800 لتر ثانية.
وقال "الرفاعي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار"، والمذاع علي قناة "صدي البلد"، مساء الجمعة أنهم تلقوا شكاوى ضعف المياه وانقطاعها في بعض المناطق بقنا.
وأشار إلى أنه بحلول 30 يونيو المقبل سيتم حل مشكلات المياه بدشنا بشكل نهائي، لافتًا إلى أنه جاري العمل في عدد من المشروعات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. كيف جنى العسكر على الدولة التركية (5/13)

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

لماذا ينتحرون؟!

فراج إسماعيل

فرية القول بوقتية الأحكام

د. عبد الآخر حماد

الحلم الترامبي بديلا

عبد الرازق أحمد الشاعر

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» ترامب يلوّح بهذا الأمر الخطير بشأن الصين
» اكتشاف مذهل يساعد بمعالجة تضخّم البروستاتا
» الطب الشرعي يكشف مفاجأة حول سبب وفاة أسرة بنها
» فيديو.. اقتحام وحرق القنصلية الإيرانية في البصرة
» نتائج الاجتماع الفني لمباراة مصر والنيجر
» الكهرباء تعود إلى أسيوط بعد 11 ساعة ظلام دامس
» فرنسا تهدد بالتدخل عسكريًا فى سوريا
» عرض مغرٍ من «آل الشيخ» لاتحاد الكرة
» مزارع يقتل زوجته بعد أن شاهدها في أحضان عشيقها
» وديًا.. الزمالك يسقط أمام سيراميكا بثلاثية
» الكنيسة تتخذ إجراءات ضد «المتمردين»

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:15 ص

  • فجر

    04:14

  • شروق

    05:39

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:31

  • مغرب

    18:16

  • عشاء

    19:46

من الى
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية