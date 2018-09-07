"مترو الأنفاق" يكشف تطورات جديدة بشأن سعر التذكرة

07 سبتمبر 2018 - 11:26 م

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أن قيام المترو بطرح استطلاعا حول الخطين الأول والثانى ورأى الجمهور فى سعر التذكرة، عار تماما من الصحة، مشيرة إلى أن هذا الاستطلاع موجود على موقع المترو منذ سنوات وقبل افتتاح المرحلة الأولى من الخط الثالث للمترو، وأيضا قبل تحريك سعر تذكرة المترو بالخطوط الثلاثة فى مايو الماضى، موضحة أنها لم تطرح أى استطلاعات حول معرفة رأي الجمهور عن الخدمة المقدمة وسعر التذكرة فى الوقت الحالى.



وقالت شركة مترو الأنفاق، فى بيان رسمي اليوم، إنه لا توجد أى تعديلات أو تحريك لسعر تذكرة مترو الأنفاق فى الوقت الحالى، لافتة إلى أنها تواصل العمل على تنفيذ كافة مشروعات التطوير بالخط الأول للمترو، وذلك لتقديم كافة خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين بالخطوط الثلاثة للمترو، مؤكدة على أن حركة القطارات منتظمة، وتعمل بصورة طبيعية، وأن جميع الرحلات تعمل بانتظام، ولا توجد أية معوقات تؤثر على حركة التشغيل.

