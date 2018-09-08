فوز صربيا وألبانيا في دوري الأمم الأوروبية

08 سبتمبر 2018 - 01:03 ص

حقق المنتخبان الصربي والألباني، الجمعة، الفوز ضمن منافسات دوري القسم الثالث لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.



ففي المجموعة الأولى، تغلب المنتخب الألباني على ضيفه الإسرائيلي بهدف نظيف أحرزه تولانت تشاكا في الدقيقة 55.



بذلك، انتزعت ألبانيا أول ثلاث نقاط لها في بداية المشوار بالبطولة القارية.



وضمن منافسات المجموعة الرابعة، فاز المنتخب الصربي على مضيفه الليتواني بهدف نظيف أحرزه دوشان تاديتش من ضربة جزاء في الدقيقة 38.



فيما تعادل منتخب رومانيا مع ضيفه الجبل الأسود سلبيًا ضمن منافسات المجموعة ذاتها.



بذلك، تتصدر صربيا الترتيب برصيد 3 نقاط بفارق نقطتين عن رومانيا والجبل الأسود وأخيرًا ليتوانيا بلا رصيد من النقاط.



ويعتمد نظام البطولة على تقسيم المنتخبات الأوروبية إلى 4 مستويات، وتم تصنيفها بحسب ترتيبها في تصنيف (يويفا) للمنتخبات، حيث يحتوى التصنيف الأولعلى المنتخبات الأعلى تصنيفًا وهكذا.

