تركيا تخسر من روسيا بثنائية في دوري الأمم الأوروبية

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تلقى المنتخب التركي، الجمعة، هزيمة من ضيفه الروسي بهدف لهدفين في الجولة الأولى للمجموعة الثانية من دوري القسم الثاني لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
بادر المنتخب الروسي بتسجيل هدف مبكر في الدقيقة 13 عن طريق دينيس تشيريشيف، إلا أن المنتخب التركي نجح في إدراك التعادل عبر سيردار عزيز في الدقيقة 41 لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.
وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ونجح ارتيم دزيوبا في إضافة الهدف الثاني لروسيا في الدقيقة 49.
بعدها بحث لاعبو تركيا عن فرصة تسجيل التعادل إلا أن جميع محاولاتهم باءت بالفشل.
ويعتمد نظام البطولة على تقسيم المنتخبات الأوروبية إلى 4 مستويات، وتم تصنيفها بحسب ترتيبها في تصنيف (يويفا) للمنتخبات، حيث يحتوى التصنيف الأولعلى المنتخبات الأعلى تصنيفًا وهكذا. 
وتم تقسيم كل تصنيف إلى عدد من المجموعات، تضمنت كل مجموعة 3 أو 4 منتخبات بحسب عددها في التصنيف، ووضع المنتخبات في المجموعة على أساس التصنيف كذلك الخاص باليويفا. -

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