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إيطاليا تنتزع نقطة من بولندا في دوري الأمم الأوروبية

الرياضة

منتخب إيطاليا
منتخب إيطاليا

المصريون ووكالات

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انتزع المنتخب الإيطالي، الجمعة، نقطة التعادل من ضيفه البولندي بهدف لكل منهما في الجولة الأولى للمجموعة الثالثة لدوري القسم الأول بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
أنهى المنتخب البولندي الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف أحرزه بيوتر زيلينسكي في الدقيقة 40.
وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه المنتخب البولندي عن مضاعفة النتيجة، كثف لاعبو إيطاليا من هجماتهم في رحلة بحث عن التعادل.
ومع حلول الدقيقة 78 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لإيطاليا نفذها جورجينهو فريلو في الشباك مسجلًا التعادل.
وتوالت الفرص الضائعة من الجانبين دون أن تتغير النتيجة، ليكتفي كل فريق بالحصول على نقطة.
ويعتمد نظام البطولة على تقسيم المنتخبات الأوروبية إلى 4 مستويات، وتم تصنيفها بحسب ترتيبها في تصنيف (يويفا) للمنتخبات، حيث يحتوى التصنيف الأولعلى المنتخبات الأعلى تصنيفًا وهكذا. 
وتم تقسيم كل تصنيف إلى عدد من المجموعات، تضمنت كل مجموعة 3 أو 4 منتخبات بحسب عددها في التصنيف، ووضع المنتخبات في المجموعة على أساس التصنيف كذلك الخاص باليويفا. -

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