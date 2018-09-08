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بعد 18 عامًا.. الأمريكي جونز يعتزل الساحرة المستديرة

الرياضة

جيرمين جونز
جيرمين جونز

المصريون ووكالات

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أعلن الأمريكي الدولي، جيرمين جونز، الجمعة، اعتزاله كرة القدم رسميًا، عقب 18 عامًا قضاها داخل المستطيل الأخضر.
وفي تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، قال جونز (36 عامًا)، "أودعكم بعد 18 عامًا، رؤيتي واضحة بعد شهرين، فكرت فيهما فيما سيأتي لاحقًا، شكرًا لزملائي في الفريق والمدربين والأندية".
وقرر جونز الاعتزال بعدما خاض 69 مباراة مع المنتخب الأمريكي في مختلف البطولات التي خاضها منتخب بلاده.
وكانت أول مباراة شارك فيها جونز مع منتخب بلاده، أمام بولندا وديًا عام 2010.
ولعب جونز لعدة فرق أبرزها الثلاثي الألماني آينتراخت فرانكفورت، وباير ليفركوزن، وشالكة، وبلاكبيرن الإنجليزي، وبشيكطاش التركي. 

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