  • السبت 08 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:36 ص
بحث متقدم
أردوغان

تغريدة نارية لـ"أردوغان" بشأن سوريا.. هذا ما قاله

تذاكر مترو الأنفاق

"مترو الأنفاق" يكشف تطورات جديدة بشأن سعر التذكرة

رد أوباما على اتهام ترامب له بالتنصت عليه

أوباما يفتح النار على ترامب بسبب هذا الأمر

وليد عابدين، المتحدث باسم شركة مياه الشرب بالجيزة

"الوزراء" يكشف موعد انتهاء مشكلة المياه

محمد صلاح

مفاجأة.. مدرب النيجر يمنح صوته لمحمد صلاح

محكمة العدل الدولية

لهذه الأسباب.. مصر تخسر قضايا التحكيم الدولي

ماسبيرو

القصة الكاملة لزلزال إذاعة القران الكريم

مجلس النواب

حملة برلمانية على مستشارى الهيئات الحكومية

اجيري

صدمة جديدة لـ«صلاح» قبل موقعة النيجر

نصير

آمنة نصير: المتزوجة عرفيًا تستحق الحبس

باريس تتهم موسكو بمحاولة التجسس عليها

عرب وعالم

فلورنس بارلي
فلورنس بارلي

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

العثور على أقدم قطعة جبن ترجع لـ 3200 عام

#

تمهيد 77 فدان للزراعة بعد ازالة التعديات عليها

#

احتفالية للعراة داخل متحف بباريس

#

أغرب أسماء "دلع" ملكة بريطانيا

اتهمت باريس موسكو، الجمعة، بمحاولة التجسس على قمر صناعي فرنسي-إيطالي للاتصالات العسكرية، في 2017.
جاء ذلك في كلمة لوزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، من مقر وكالة الفضاء الحكومية، بمدينة تولوز، جنوبي البلاد.
وأوضحت "بارلي"، أن القمر الصناعي الروسي "لوتش-أولمب"، اقترب بشكل كبير من القمر الصناعي الفرنسي الإيطالي "أثينا-فيدوس"، أثناء دورانهما حول الأرض، العام الماضي.
وتابعت "القمر الروسي، اقترب بشدة لدرجة تدفع إلى الاعتقاد أنه يحاول اعتراض اتصالاتنا".
وأضافت الوزيرة، أن "محاولة التنصت على الجيران ليست عملا غير ودي وحسب، بل هي عملية تجسس أيضًا". -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. كيف جنى العسكر على الدولة التركية (5/13)

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

لماذا ينتحرون؟!

فراج إسماعيل

فرية القول بوقتية الأحكام

د. عبد الآخر حماد

الحلم الترامبي بديلا

عبد الرازق أحمد الشاعر

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» اكتشاف مذهل يساعد بمعالجة تضخّم البروستاتا
» رد ناري لـ"نيويورك تايمز" على دعوات "ترامب"
» اجتماع كنسي رفيع لبحث هذا الأمر الهام
» ترامب يلوّح بهذا الأمر الخطير بشأن الصين
» صور.. كيف يستعد السوريون تحسبًا لهجوم كيماوي على إدلب
» الطب الشرعي يكشف مفاجأة حول سبب وفاة أسرة بنها
» فيديو.. اقتحام وحرق القنصلية الإيرانية في البصرة
» نتائج الاجتماع الفني لمباراة مصر والنيجر
» فرنسا تهدد بالتدخل عسكريًا فى سوريا
» عرض مغرٍ من «آل الشيخ» لاتحاد الكرة
» مزارع يقتل زوجته بعد أن شاهدها في أحضان عشيقها

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:15 ص

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:40

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية