باريس تتهم موسكو بمحاولة التجسس عليها

08 سبتمبر 2018 - 01:11 ص

اتهمت باريس موسكو، الجمعة، بمحاولة التجسس على قمر صناعي فرنسي-إيطالي للاتصالات العسكرية، في 2017.



جاء ذلك في كلمة لوزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، من مقر وكالة الفضاء الحكومية، بمدينة تولوز، جنوبي البلاد.



وأوضحت "بارلي"، أن القمر الصناعي الروسي "لوتش-أولمب"، اقترب بشكل كبير من القمر الصناعي الفرنسي الإيطالي "أثينا-فيدوس"، أثناء دورانهما حول الأرض، العام الماضي.



وتابعت "القمر الروسي، اقترب بشدة لدرجة تدفع إلى الاعتقاد أنه يحاول اعتراض اتصالاتنا".

