» اجتماع كنسي رفيع لبحث هذا الأمر الهام

08 سبتمبر 2018 - 01:14 ص

عقدت الكنيسة المصرية، الجمعة، اجتماعًا برئاسة بابا أقباط مصر تواضروس الثاني، لبحث "مشكلات" تقنين الكنائس ومُلاحقة الرهبان المخالفين في البلاد.



ووفق بيان للكنيسة الأرثوذكسية المصرية، يوم الجمعة، عَقد المجمع المقدس (أعلى هيئة لإدارة شؤون الكنيسة) اجتماعًا برئاسة تواضروس، بمقر كنسي رئيسي شرقي القاهرة.



وناقش الاجتماع "الموضوعات الخاصة بتقنين الكنائس من خلال قانون بناء وترميم الكنائس (تم إقراره سبتمبر/أيلول 2016)، وبعض المشكلات التي ظهرت من التطبيق العملي على الأرض"، دون تفاصيل عن تلك المشكلات.



كما بحث الاجتماع "تنظيم حياة الرهبنة واتخاذ الإجراءات القانونية الرسمية حيال الخارجين الذين تم تجريدهم مؤخرًا، إضافة إلى الاهتمام بالتوعية الكنسية اللازمة بعدم التعامل معهم بأية صورة"، حسب البيان ذاته.



ويأتي الاجتماع الكنسي الرفيع عقب أسبوع من وقوع حادث في محافظة المنيا (وسط)، إثر انتشار شائعة بتحويل منزل إلى كنيسة، ما أدى لوقوع اعتداءات بين المسلمين والمسيحيين، أوقفت الأجهزة الأمنية على إثرها 38 شخصًا بينهم 19 قررت النيابة العامة حبسهم.

