» رد ناري لـ"نيويورك تايمز" على دعوات "ترامب"

08 سبتمبر 2018 - 01:16 ص

ردت صحيفة "نيوروك تايمز" الأمريكية، الجمعة، على دعوة وجهها الرئيس دونالد ترامب، لوزير العدل بالتحقيق في مقال غير مُوقّع نشرته الصحيفة، ويتحدّث عن وجود جبهة مقاومة ضد ترامب داخل إدارته.



والأربعاء، نشرت الصحيفة مقالا بعنوان "أنا جزء من المقاومة داخل إدارة ترامب"، قالت إنه لمسؤول رسمي كبير في إدارة الرئيس الأمريكي.



وقالت الصحيفة، في تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر": "نحن على ثقة بأن وزارة العدل تدرك بأن المادة الإضافية الأولى من الدستور الأمريكي توفر الحماية لجميع المواطنين الأمريكيين، وإننا نثق بأن الوزارة لن تستخدم قوة الحكومة لأغراض سيئة".



وأضافت الصحيفة، أن "تهديدات ترامب، تظهر مدى أهمية وجوب إخفاء هوية كاتب المقالة".



وتابعت: "تصريحات ترامب، تجلب إلى الأذهان مرة أخرى مدى أهمية الإعلام الحر والمستقل في النظام الديمقراطي الأمريكي".



وفي وقت سابق الجمعة دعا ترامب وزير العدل ببلاده، جيف سيشنز، إلى التحقيق بالمقال، معتبرا أن الأخير "مسألة أمن قومي".



وفي مقال "أنا جزء من المقاومة داخل إدارة ترامب"، أشار الكاتب المجهول، إلى أنّ الكثير من كبار المسؤولين في إدارة ترامب، أعربوا عن انزعاجهم الشديد من سلوك الرئيس "غير المنضبط" و"غير الأخلاقي"، وأنهم يعملون بجد لإحباط ما يفعله الرئيس.



كما تحدث المسؤول عن محاولات داخل الإدارة الأمريكية، لاتخاذ خطوات لإزاحة ترامب عن الرئاسة، إلا أن أحدًا لم يكن يريد تعجيل حدوث أزمة دستورية في البلاد.

