  • السبت 08 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:36 ص
بحث متقدم
أردوغان

تغريدة نارية لـ"أردوغان" بشأن سوريا.. هذا ما قاله

تذاكر مترو الأنفاق

"مترو الأنفاق" يكشف تطورات جديدة بشأن سعر التذكرة

رد أوباما على اتهام ترامب له بالتنصت عليه

أوباما يفتح النار على ترامب بسبب هذا الأمر

وليد عابدين، المتحدث باسم شركة مياه الشرب بالجيزة

"الوزراء" يكشف موعد انتهاء مشكلة المياه

محمد صلاح

مفاجأة.. مدرب النيجر يمنح صوته لمحمد صلاح

محكمة العدل الدولية

لهذه الأسباب.. مصر تخسر قضايا التحكيم الدولي

ماسبيرو

القصة الكاملة لزلزال إذاعة القران الكريم

مجلس النواب

حملة برلمانية على مستشارى الهيئات الحكومية

اجيري

صدمة جديدة لـ«صلاح» قبل موقعة النيجر

نصير

آمنة نصير: المتزوجة عرفيًا تستحق الحبس

للتحقيق حول مقالها غير الموقع

رد ناري لـ"نيويورك تايمز" على دعوات "ترامب"

عرب وعالم

ترامب
ترامب

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

ترامب يدعو وزير العدل الأمريكي إلى التحقيق بهذا الأمر

#

"نيويورك تايمز" تكشف مفاجأة عن جبهة "الإطاحة بترامب"

#

مقرب من ترامب يفضح أسرارًا مدوية .. والرئيس الأمريكي: خيانة

#

مفاجأة مدوية يكشفها ترامب عن أوامره باغتيال "الأسد"

ردت صحيفة "نيوروك تايمز" الأمريكية، الجمعة، على دعوة وجهها الرئيس دونالد ترامب، لوزير العدل بالتحقيق في مقال غير مُوقّع نشرته الصحيفة، ويتحدّث عن وجود جبهة مقاومة ضد ترامب داخل إدارته.
والأربعاء، نشرت الصحيفة مقالا بعنوان "أنا جزء من المقاومة داخل إدارة ترامب"، قالت إنه لمسؤول رسمي كبير في إدارة الرئيس الأمريكي.
وقالت الصحيفة، في تغريدة عبر حسابها بـ"تويتر": "نحن على ثقة بأن وزارة العدل تدرك بأن المادة الإضافية الأولى من الدستور الأمريكي توفر الحماية لجميع المواطنين الأمريكيين، وإننا نثق بأن الوزارة لن تستخدم قوة الحكومة لأغراض سيئة".
وأضافت الصحيفة، أن "تهديدات ترامب، تظهر مدى أهمية وجوب إخفاء هوية كاتب المقالة".
وتابعت: "تصريحات ترامب، تجلب إلى الأذهان مرة أخرى مدى أهمية الإعلام الحر والمستقل في النظام الديمقراطي الأمريكي".
وفي وقت سابق الجمعة دعا ترامب وزير العدل ببلاده، جيف سيشنز، إلى التحقيق بالمقال، معتبرا أن الأخير "مسألة أمن قومي".
وفي مقال "أنا جزء من المقاومة داخل إدارة ترامب"، أشار الكاتب المجهول، إلى أنّ الكثير من كبار المسؤولين في إدارة ترامب، أعربوا عن انزعاجهم الشديد من سلوك الرئيس "غير المنضبط" و"غير الأخلاقي"، وأنهم يعملون بجد لإحباط ما يفعله الرئيس.
كما تحدث المسؤول عن محاولات داخل الإدارة الأمريكية، لاتخاذ خطوات لإزاحة ترامب عن الرئاسة، إلا أن أحدًا لم يكن يريد تعجيل حدوث أزمة دستورية في البلاد.
ونشرت "نيويورك تايمز"، المقال بعد يوم من نشرها مقتطفات من كتاب يزعم أن موظفي البيت الأبيض يناضلون باستمرار لكبح سلوك الرئيس السيء. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. كيف جنى العسكر على الدولة التركية (5/13)

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

لماذا ينتحرون؟!

فراج إسماعيل

فرية القول بوقتية الأحكام

د. عبد الآخر حماد

الحلم الترامبي بديلا

عبد الرازق أحمد الشاعر

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» اكتشاف مذهل يساعد بمعالجة تضخّم البروستاتا
» رد ناري لـ"نيويورك تايمز" على دعوات "ترامب"
» اجتماع كنسي رفيع لبحث هذا الأمر الهام
» ترامب يلوّح بهذا الأمر الخطير بشأن الصين
» صور.. كيف يستعد السوريون تحسبًا لهجوم كيماوي على إدلب
» الطب الشرعي يكشف مفاجأة حول سبب وفاة أسرة بنها
» فيديو.. اقتحام وحرق القنصلية الإيرانية في البصرة
» نتائج الاجتماع الفني لمباراة مصر والنيجر
» فرنسا تهدد بالتدخل عسكريًا فى سوريا
» عرض مغرٍ من «آل الشيخ» لاتحاد الكرة
» مزارع يقتل زوجته بعد أن شاهدها في أحضان عشيقها

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:15 ص

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:40

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية