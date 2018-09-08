السعودية تعلن اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون

08 سبتمبر 2018 - 01:19 ص

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودية، مساء الجمعة، صاروخًا باليستيًا أطلقه الحوثيون من الأراضي اليمنية باتجاه مدينة نجران جنوبي المملكة، بحسب قناة سعودية حكومية.



وأفادت قناة "الإخبارية" السعودية (حكومية)، في تغريدة عبر صفحتها بموقع "تويتر"، أن "الدفاع الجوي (السعودي) اعترض صاروخًا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي على نجران".



وهذه ثاني محاولة لاستهداف نجران خلال الأسبوع الجاري، إذ أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن (تقوده السعودية)، الأربعاء الماضي، إصابة 23 شخصًا، بشظايا صاروخ باليستي حوثي أسقطته قواته في منطقة نجران.



والخميس، أعلنت السعودية اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة جازان، مشيرة إلى مقتل 7 من مسلحي الجماعة، في غارات للتحالف العربي بمحافظة مأرب شرقي اليمن.

