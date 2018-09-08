  • السبت 08 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر01:36 ص
بحث متقدم
أردوغان

تغريدة نارية لـ"أردوغان" بشأن سوريا.. هذا ما قاله

تذاكر مترو الأنفاق

"مترو الأنفاق" يكشف تطورات جديدة بشأن سعر التذكرة

رد أوباما على اتهام ترامب له بالتنصت عليه

أوباما يفتح النار على ترامب بسبب هذا الأمر

وليد عابدين، المتحدث باسم شركة مياه الشرب بالجيزة

"الوزراء" يكشف موعد انتهاء مشكلة المياه

محمد صلاح

مفاجأة.. مدرب النيجر يمنح صوته لمحمد صلاح

محكمة العدل الدولية

لهذه الأسباب.. مصر تخسر قضايا التحكيم الدولي

ماسبيرو

القصة الكاملة لزلزال إذاعة القران الكريم

مجلس النواب

حملة برلمانية على مستشارى الهيئات الحكومية

اجيري

صدمة جديدة لـ«صلاح» قبل موقعة النيجر

نصير

آمنة نصير: المتزوجة عرفيًا تستحق الحبس

على نجران..

السعودية تعلن اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون

عرب وعالم

اعتراض صاروخ حوثي
اعتراض صاروخ حوثي

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

السعودية تعترض صاروخًا باليستيًا في جيزان

#

اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون على نجران

#

السعودية تعترض صاروخًا أطلقه الحوثيون على جازان

#

اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون على السعودية

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودية، مساء الجمعة، صاروخًا باليستيًا أطلقه الحوثيون من الأراضي اليمنية باتجاه مدينة نجران جنوبي المملكة، بحسب قناة سعودية حكومية.
وأفادت قناة "الإخبارية" السعودية (حكومية)، في تغريدة عبر صفحتها بموقع "تويتر"، أن "الدفاع الجوي (السعودي) اعترض صاروخًا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي على نجران".
وهذه ثاني محاولة لاستهداف نجران خلال الأسبوع الجاري، إذ أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن (تقوده السعودية)، الأربعاء الماضي، إصابة 23 شخصًا، بشظايا صاروخ باليستي حوثي أسقطته قواته في منطقة نجران.
والخميس، أعلنت السعودية اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون باتجاه مدينة جازان، مشيرة إلى مقتل 7 من مسلحي الجماعة، في غارات للتحالف العربي بمحافظة مأرب شرقي اليمن.
وبلغ إجمالي الصواريخ البالستية التي أطلقها الحوثيون نحو المملكة 191 صاروخًا، تسببت في مقتل 112 مدنيًا من الموطنين والمقيمين وإصابة المئات، وفق إحصاء التحالف العربي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. كيف جنى العسكر على الدولة التركية (5/13)

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

لماذا ينتحرون؟!

فراج إسماعيل

فرية القول بوقتية الأحكام

د. عبد الآخر حماد

الحلم الترامبي بديلا

عبد الرازق أحمد الشاعر

الكليبتوقراطية..والداء العياء

د. هشام الحمامي
شارك معنا

اخترنا لك

» اكتشاف مذهل يساعد بمعالجة تضخّم البروستاتا
» رد ناري لـ"نيويورك تايمز" على دعوات "ترامب"
» اجتماع كنسي رفيع لبحث هذا الأمر الهام
» ترامب يلوّح بهذا الأمر الخطير بشأن الصين
» صور.. كيف يستعد السوريون تحسبًا لهجوم كيماوي على إدلب
» الطب الشرعي يكشف مفاجأة حول سبب وفاة أسرة بنها
» فيديو.. اقتحام وحرق القنصلية الإيرانية في البصرة
» نتائج الاجتماع الفني لمباراة مصر والنيجر
» فرنسا تهدد بالتدخل عسكريًا فى سوريا
» عرض مغرٍ من «آل الشيخ» لاتحاد الكرة
» مزارع يقتل زوجته بعد أن شاهدها في أحضان عشيقها

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:15 ص

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:40

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية