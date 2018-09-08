تغريدة نارية لـ"أردوغان" بشأن سوريا.. هذا ما قاله

08 سبتمبر 2018 - 01:30 ص

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه في حال جرى "تجاهل قتل عشرات الآلاف من الأبرياء من أجل مصالح النظام (السوري)، لن نكون شركاء ومتفرجين في هكذا لعبة".



جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها في حسابه على "تويتر"، مساء الجمعة، باللغات التركية والعربية والفارسية والروسية والانجليزية.



وشدد أردوغان، على ضرورة حل مسألة "إدلب" السورية، مع الالتزام بروح أستانا.



وأضاف في ذات السياق، "ينبغي حل مسألة إدلب من دون مآسي وتوترات ومشاكل جديدة، ومع الالتزام بروح أستانا".



وتابع أن "المحافظة على المبادئ التي اتفقنا عليها في أستانا تعد مهمة أيضا من ناحية إيجاد حل سياسي دائم للأزمة السورية".



وأعرب أردوغان، عن رفضه فرض الأمر الواقع، قائلا: "من الضروري عدم فرض الأمر الواقع في الساحة تحت ستار مكافحة الإرهاب ومعارضة الأجندات الانفصالية، التي تهدف إلى أضعاف وحدة الأراضي السورية والأمن القومي للدول المجاورة".



وأشار إلى أن "تركيا سعت جاهدة منذ البداية لوقف إراقة الدماء في سوريا، وقامت بحماية الأشقاء السوريين بدون أي تمييز".



وتابع: "اليوم أيضا كما كان في السابق لا نريد أن يصاب أي أحد من إخواننا السوريين".



وبخصوص القمة الثلاثية في طهران، قال الرئيس التركي، "صرحنا في قمة طهران اليوم (الجمعة) وبكل وضوح عن أن الأساليب التي تتجاهل سلامة أرواح المدنيين السوريين لن تكون لها أي فائدة سوى أنها تخدم الإرهابيين".

