البحرين تدعو مواطنيها في العراق للمغادرة فورا

08 سبتمبر 2018 - 01:48 ص

دعت وزارة الخارجية البحرينية مساء يوم الجمعة، كافة مواطنيها المتواجدين في الأراضي العراقية إلى ضرورة المغادرة فورًا.



وأرجعت الخارجية في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا) دعوتها إلى "الظروف والتطورات الراهنة التي تمر بها جمهورية العراق".



وتابعت أن قرار مغادرة العراق صدر "ضمانًا لأمنهم وحفاظًا على سلامتهم" .



وفي وقت سابق اليوم، أعلنت السلطات العراقية تطبيق إجراءات حظر التجول الشامل في محافظة البصرة على حركة الأشخاص والسيارات.



ويأتي تطبيق حظر التجول الشامل بعد أن أضرم متظاهرون ناقمون النيران في مقر القنصلية الإيرانية في المحافظة الواقعة على مسافة 550 جنوبي بغداد.

