  • السبت 08 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر03:11 ص
بحث متقدم
القاهرة وواشنطن

واشنطن تفرج عن 1.2 مليار دولار مساعدات لمصر

أردوغان

تغريدة نارية لـ"أردوغان" بشأن سوريا.. هذا ما قاله

تذاكر مترو الأنفاق

"مترو الأنفاق" يكشف تطورات جديدة بشأن سعر التذكرة

رد أوباما على اتهام ترامب له بالتنصت عليه

أوباما يفتح النار على ترامب بسبب هذا الأمر

وليد عابدين، المتحدث باسم شركة مياه الشرب بالجيزة

"الوزراء" يكشف موعد انتهاء مشكلة المياه

محكمة العدل الدولية

لهذه الأسباب.. مصر تخسر قضايا التحكيم الدولي

ماسبيرو

القصة الكاملة لزلزال إذاعة القران الكريم

مجلس النواب

حملة برلمانية على مستشارى الهيئات الحكومية

اجيري

صدمة جديدة لـ«صلاح» قبل موقعة النيجر

نصير

آمنة نصير: المتزوجة عرفيًا تستحق الحبس

واشنطن تفرج عن 1.2 مليار دولار مساعدات لمصر

آخر الأخبار

القاهرة وواشنطن
القاهرة وواشنطن

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

كم ربحت شركة أبل في الـ 3 أشهر الأخيرة؟

#

أمريكا ترفع الحظر عن مساعدات عسكرية لمصر

#

ارتفاع الاحتياطى الأجنبى إلى 44.258 مليار دولار

#

ارتفاع ديون مصر الخارجية لـ9ر82 مليار دولار

صرح وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو بالإفراج عن 1.2 مليار دولار مساعدات عسكرية أميركية لمصر.
وقالت الخارجية الأميركية يوم الجمعة إنها أبلغت الكونغرس بأن بومبيو وقع مذكرة تتيح إرسال التمويل.
وأمام الكونجرس مهلة 15 يوما للاعتراض. يشمل التمويل مليار دولار مساعدات لموازنة السنة المالية الحالية و195 مليون دولار مخصصة لعام 2017 وكانت ستعود الى وزارة الخزانة ما لم يتم صرفها بحلول 30 سبتمبر ايلول.
وأضافت الوزارة أن بومبيو قرر أن استمرار المساعدات مهم لتعزيز التعاون الأمني مع مصر، مضيفة أنها مستمرة في التعاون مع مصر لتحسين ممارساتها الحقوقية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. كيف جنى العسكر على الدولة التركية (5/13)

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

لماذا ينتحرون؟!

فراج إسماعيل

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

فرية القول بوقتية الأحكام

د. عبد الآخر حماد

الحلم الترامبي بديلا

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» اكتشاف مذهل يساعد بمعالجة تضخّم البروستاتا
» رد ناري لـ"نيويورك تايمز" على دعوات "ترامب"
» اجتماع كنسي رفيع لبحث هذا الأمر الهام
» مفاجأة.. مدرب النيجر يمنح صوته لمحمد صلاح
» ترامب يلوّح بهذا الأمر الخطير بشأن الصين
» صور.. كيف يستعد السوريون تحسبًا لهجوم كيماوي على إدلب
» الطب الشرعي يكشف مفاجأة حول سبب وفاة أسرة بنها
» فيديو.. اقتحام وحرق القنصلية الإيرانية في البصرة
» نتائج الاجتماع الفني لمباراة مصر والنيجر
» فرنسا تهدد بالتدخل عسكريًا فى سوريا
» عرض مغرٍ من «آل الشيخ» لاتحاد الكرة

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • فجر

    04:15 ص

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:40

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية