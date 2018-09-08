واشنطن تفرج عن 1.2 مليار دولار مساعدات لمصر

صرح وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو بالإفراج عن 1.2 مليار دولار مساعدات عسكرية أميركية لمصر.
وقالت الخارجية الأميركية يوم الجمعة إنها أبلغت الكونغرس بأن بومبيو وقع مذكرة تتيح إرسال التمويل.
وأمام الكونجرس مهلة 15 يوما للاعتراض. يشمل التمويل مليار دولار مساعدات لموازنة السنة المالية الحالية و195 مليون دولار مخصصة لعام 2017 وكانت ستعود الى وزارة الخزانة ما لم يتم صرفها بحلول 30 سبتمبر ايلول.
وأضافت الوزارة أن بومبيو قرر أن استمرار المساعدات مهم لتعزيز التعاون الأمني مع مصر، مضيفة أنها مستمرة في التعاون مع مصر لتحسين ممارساتها الحقوقية.