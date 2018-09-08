مفاجأة تغير مجرى الأحداث في "مذبحة بنها"

08 سبتمبر 2018 - 05:20 ص

أمرت النيابة العامة باستدعاء سيدة تُدعى شيماء بعدما اتهمتها "هبة" - زوجة المجني عليه في مذبحة بنها وأم الأطفال - بتسببها في جريمة القتل .



وقالت زوجة المجني عليه في التحقيقات إن زوجها تزوج عرفيا من سيدة تُدعى "شيماء" وأنها كانت متزوجة رسميا من شخص آخر وتريد أن تعود لزوجها الأول لكن المجني عليه رفض.



وأضافت: "تركت منزل الزوجية يوم الخميس الماضي وفوجئت باتصال من شيماء تلح علي الذهاب للمنزل فأخبرتها أنني أخاف العودة خوفا من زوجي فقالت إن شقتي أغرقتها المياه وأصرت أن أعود لمنزل الزوجية".



