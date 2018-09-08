سر جديد يزيد قضية "مذبحة بنها" غموضًا .. هذه تفاصيله

أحمد عادل شعبان
أدلت "هبة ح" زوجة وأم المجني عليهم في مذبحة بنها بمعلومة جديدة زادت من غموض القضية بعدما كشفت عن تورط عامل بمستشفى الأمراض النفسية .
وكشفت الأم خلال التحقيقات أن زوجها اتصل بالعامل المذكور قبل الحادث بأيام وطلب منه جلب 11 شريط من العقاقير ، وأرسلها لتستلمهم ، ومن ثم تم استدعاء العامل لسؤاله فأقر بصحة الواقعة وأمرت النيابة العامة باحتجازه لحين انتهاء استجوابه.
وكان تقرير الطب الشرعي أكد وفاة المذكورين بسبب وجود تسمم في الجسم.
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