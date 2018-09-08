سر جديد يزيد قضية "مذبحة بنها" غموضًا .. هذه تفاصيله

08 سبتمبر 2018 - 06:50 ص

أدلت "هبة ح" زوجة وأم المجني عليهم في مذبحة بنها بمعلومة جديدة زادت من غموض القضية بعدما كشفت عن تورط عامل بمستشفى الأمراض النفسية .



وكشفت الأم خلال التحقيقات أن زوجها اتصل بالعامل المذكور قبل الحادث بأيام وطلب منه جلب 11 شريط من العقاقير ، وأرسلها لتستلمهم ، ومن ثم تم استدعاء العامل لسؤاله فأقر بصحة الواقعة وأمرت النيابة العامة باحتجازه لحين انتهاء استجوابه.



وكان تقرير الطب الشرعي أكد وفاة المذكورين بسبب وجود تسمم في الجسم.



