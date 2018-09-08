  • السبت 08 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر07:07 ص
بحث متقدم
زوجة المجني عليه

سر جديد يزيد قضية "مذبحة بنها" غموضًا .. هذه تفاصيله

المجني عليهم

مفاجأة تغير مجرى الأحداث في "مذبحة بنها"

القاهرة وواشنطن

واشنطن تفرج عن 1.2 مليار دولار مساعدات لمصر

أردوغان

تغريدة نارية لـ"أردوغان" بشأن سوريا.. هذا ما قاله

تذاكر مترو الأنفاق

"مترو الأنفاق" يكشف تطورات جديدة بشأن سعر التذكرة

رد أوباما على اتهام ترامب له بالتنصت عليه

أوباما يفتح النار على ترامب بسبب هذا الأمر

وليد عابدين، المتحدث باسم شركة مياه الشرب بالجيزة

"الوزراء" يكشف موعد انتهاء مشكلة المياه

محكمة العدل الدولية

لهذه الأسباب.. مصر تخسر قضايا التحكيم الدولي

ماسبيرو

القصة الكاملة لزلزال إذاعة القران الكريم

مجلس النواب

حملة برلمانية على مستشارى الهيئات الحكومية

سر جديد يزيد قضية "مذبحة بنها" غموضًا .. هذه تفاصيله

قضايا وحوادث

زوجة المجني عليه
زوجة المجني عليه

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

مفاجأة تغير مجرى الأحداث في "مذبحة بنها"

#

الطب الشرعي يكشف مفاجأة حول سبب وفاة أسرة بنها

#

مفاجأة جديدة في قضية طفلي الدقهلية تفجرها «الراقصة شمس»

#

الكشف عن التفاصيل الكاملة لمذبحة دمياط المروعة

مذبحة بنها

أدلت "هبة ح" زوجة وأم المجني عليهم في مذبحة بنها بمعلومة جديدة زادت من غموض القضية بعدما كشفت عن تورط عامل بمستشفى الأمراض النفسية .

وكشفت الأم خلال التحقيقات أن زوجها اتصل بالعامل المذكور قبل الحادث بأيام وطلب منه جلب 11 شريط من العقاقير ، وأرسلها لتستلمهم ، ومن ثم تم استدعاء العامل لسؤاله فأقر بصحة الواقعة وأمرت النيابة العامة باحتجازه لحين انتهاء استجوابه.

وكان تقرير الطب الشرعي أكد وفاة المذكورين بسبب وجود تسمم في الجسم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. كيف جنى العسكر على الدولة التركية (5/13)

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

لماذا ينتحرون؟!

فراج إسماعيل

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

فرية القول بوقتية الأحكام

د. عبد الآخر حماد

الحلم الترامبي بديلا

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» اكتشاف مذهل يساعد بمعالجة تضخّم البروستاتا
» رد ناري لـ"نيويورك تايمز" على دعوات "ترامب"
» اجتماع كنسي رفيع لبحث هذا الأمر الهام
» مفاجأة.. مدرب النيجر يمنح صوته لمحمد صلاح
» ترامب يلوّح بهذا الأمر الخطير بشأن الصين
» صور.. كيف يستعد السوريون تحسبًا لهجوم كيماوي على إدلب
» الطب الشرعي يكشف مفاجأة حول سبب وفاة أسرة بنها
» فيديو.. اقتحام وحرق القنصلية الإيرانية في البصرة
» نتائج الاجتماع الفني لمباراة مصر والنيجر
» فرنسا تهدد بالتدخل عسكريًا فى سوريا
» عرض مغرٍ من «آل الشيخ» لاتحاد الكرة

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:40

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية