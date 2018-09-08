  • السبت 08 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:18 ص
بحث متقدم
اردوغان

"أردوغان" يحرج "روحاني" ببيت شعر لأبرز شعراء الفرس

الدولار

أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم

تامر و فؤاد

فؤاد يكشف أسرارًا مثيرة عن حبس "تامر عبد المنعم"

ميلانيا و ترامب

ميلانيا تتخلى عن "ترامب" بعد تسريب فيديو فاضح له

صلاح و راموس

راموس يتحدث من جديد عن "صلاح": أنا أنام جيدًا

زوجة المجني عليه

سر جديد يزيد قضية "مذبحة بنها" غموضًا .. هذه تفاصيله

المجني عليهم

مفاجأة تغير مجرى الأحداث في "مذبحة بنها"

القاهرة وواشنطن

واشنطن تفرج عن 1.2 مليار دولار مساعدات لمصر

تذاكر مترو الأنفاق

"مترو الأنفاق" يكشف تطورات جديدة بشأن سعر التذكرة

أردوغان

تغريدة نارية لـ"أردوغان" بشأن سوريا.. هذا ما قاله

مودريتش: هذه رسالة رونالدو لي عقب فوزي بالجائزة

الرياضة

مودريتش و رونالدو
مودريتش و رونالدو

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

جدل بسبب ما فعله "مجدي يعقوب" بسوبر ماركت شهير

#

رسالة مهمة من مفيد فوزى لنساء مصر

#

رونالدو يرد على هجوم جماهير "يوفيونتوس" بطريقة غير متوقعة

#

محمد صلاح يوجه رسالة لـ"هنيدى"

رونالدو

كشف لوكا مودريتش - نجم فريق ريال مدريد - تفاصيل تهنئة النجم كريستيانو رونالدو له عقب فوزه الاتحاد الأوروبي كأفضل لاعب في .

وتحدث النجم الكرواتي بعد مواجهة بلاده مع البرتغال، التي غاب عنها "صاروخ ماديرا".

وقال مودريتش: "لقد بعث برسالة تهنئني على الفوز بها، وإنه يأمل في رؤيتي قريبا".

يذكر أن مودريتش يتنافس مع رونالدو والنجم المصري محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في العالم، التي من المقرر أن يكشف فيها عن الفائز خلال الأيام القادمة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. كيف جنى العسكر على الدولة التركية (5/13)

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

لماذا ينتحرون؟!

فراج إسماعيل

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

فرية القول بوقتية الأحكام

د. عبد الآخر حماد

الحلم الترامبي بديلا

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بطلة "هبة رجل الغراب" تلغي حفل زفافها قبل بدءه بساعات
» منتخب الأرجنتين يتخذ قرارًا هامًا بخصوص "ميسي"
» احذر أن تقبل طفلك بهذه الطريقة فقد تقتله
» زوجة وزير خارجية سابق تطرده من المنزل
» ميلانيا تهاجم الصحفي الخفي الذي فضح زوجها: أفعالك جبانة
» تحذير مرعب من مجففات الأيدي بالمراحيض العامة
» مودريتش: هذه رسالة رونالدو لي عقب فوزي بالجائزة
» حبس مستشار ترامب بتهمة كذبه في قضية "التواطؤ مع روسيا"
» اكتشاف مذهل يساعد بمعالجة تضخّم البروستاتا
» رد ناري لـ"نيويورك تايمز" على دعوات "ترامب"
» اجتماع كنسي رفيع لبحث هذا الأمر الهام

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:40

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية