» مودريتش: هذه رسالة رونالدو لي عقب فوزي بالجائزة

08 سبتمبر 2018 - 07:38 ص

كشف لوكا مودريتش - نجم فريق ريال مدريد - تفاصيل تهنئة النجم كريستيانو رونالدو له عقب فوزه الاتحاد الأوروبي كأفضل لاعب في .



وتحدث النجم الكرواتي بعد مواجهة بلاده مع البرتغال، التي غاب عنها "صاروخ ماديرا".

وقال مودريتش: "لقد بعث برسالة تهنئني على الفوز بها، وإنه يأمل في رؤيتي قريبا".

يذكر أن مودريتش يتنافس مع رونالدو والنجم المصري محمد صلاح على جائزة أفضل لاعب في العالم، التي من المقرر أن يكشف فيها عن الفائز خلال الأيام القادمة.