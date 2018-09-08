تحريات المباحث تبرئ والدة ضحايا مذبحة "أسرة بنها"

08 سبتمبر 2018 - 07:56 ص

قرر أحمد رجب رئيس نيابة مركز بنها إخلاء سبيل "هبة ج م"، والدة ضحايا "مذبحة أسرة بنها" من مركز شرطة بنها، وإلزامها منزل خالها ويدعى "مصطفى محمود"، مراعاة لظروفها لحين ورود التقرير النهائى للطب الشرعى.

وكانت النيابة قد حجزت الزوجة منذ أمس لاستكمال التحقيقات الجمعة، واتهمت الزوجة الثانية لزوجها المدعوة "شيماء" المتزوجة منه عرفيًا خلال التحقيقات بأنها من الممكن أن تكون هي مرتكبة الجريمة وعللت ذلك أن قبل الواقعة كان زوجها دائم الشجار مع "شيماء" بسبب رفضه رغبتها في العودة لزوجها الأول.

وقالت "هبة" خلال تحقيقات نيابة مركز بنها، إنها الزوجة الأولى للمجنى عليه، وأنه كان دائم التعدي عليها بالضرب المبرح، ما أدى إلى مشاجرة بينهما يوم الخميس الماضي وتركت المنزل بملابسها، واقترضت مبلغ 50 جنيهًا من إحدى جيرانها، وذهبت إلى مستشفى الجامعة لتلقي العلاج من آثار ضرب زوجها لها، ثم توجهت إلى منزل ابنة خالتها في مدينة شبرا الخيمة، ويوم الجمعة ذهبت لأحد المستشفيات في شبرا لاستكمال العلاج، مؤكدة أنها خلال تلك الفترة لم يحدث بينها وبين زوجها أي اتصال.

وأكدت الزوجة الأولى، أنها تلقت اتصالًا هاتفيًا من "شيماء" الزوجة الثانية، تؤكد لها أن ابنها مريض ويحتاج رعايتها، ولكنها لم تذهب إليها خوفًا من زوجها، واتصلت مرة أخرى منذ 3 أيام، وقالت لها إن الشقة غارقة بالمياه، وتحدثت مع ابنة خالتها وطلبت منها أن تأتي بـ"هبة" للمنزل لتطمئن على ابنها .

وأضافت هبة، أنها عندما علمت بالحادث من وسائل الإعلام وقعت مغشيًا عليها وذهبت للمستشفى، تم توجهت إلى النيابة للإدلاء بأقوالها.

وقالت هبة في الاعترافات، إن شيماء المتهمة، زوجة المجني عليه الثانية عرفيًا، وهى زوجة أولى لشخص آخر ولكنها رفعت عليه قضية خلع، تزوجت من المجني عليه بهدف المتعة.

وكشف تقرير الطب الشرعي عن أن سبب وفاة الضحايا هو الاشتباه في تسممهم جميعًا عقب تناول وجبة طعام .

وأكد التقرير عدم وجود أي طعنات في أجساد الضحايا، وعدم وجود إصابات ظاهرية أو كسور أو آثار عنف بالشقة.

وأكمل التقرير أنه تم أخذ عينات من أمعاء ومعدة وكبد وكلى الضحايا لتحليلها على حدة، والتأكد من أسباب الوفاة النهائية، ومن نوعية الطعام الذي تناوله الضحايا، ونوع المادة التي تم دسها في الطعام.

كما كشفت التحريات التي أجراها ضباط مباحث مركز بنها، عدم تورط "هبه.ح"، والدة الأطفال في "سم" أسرتها، وصحة أقوالها فيما يخص عدم علمها بالواقعة.

كما أمرت النيابة باحتجاز عامل بمستشفى الأمراض النفسية يدعي "محمود"، اتهمته "هبه.ح"، والدة ضحايا "مذبحة بنها"، بالتسبب في وفاة أطفالها وزوجها، ذلك خلال التحقيق معها قبل إخلاء سبيلها.

وقالت الزوجة، إن زوجها اتصل بالعامل قبل الواقعة بأيام وطلب منه 11 شريطا من العقاقير، وطلب منها الذهاب لإحضارهم.

وتم استدعاء العامل، وأقر بصحة أقوال الزوجة، وأمرت النيابة العامة باحتجازه لحين الانتهاء من استجوابه.

وكان اللواء رضا طبلية مدير الأمن تلقى بلاغًا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من أحد العقارات بمنطقة المعهد الديني بقرية الرملة، وانتقل على الفور اللواء علاء فاروق مدير المباحث، وبالفحص تبين العثور على جثة "محمد أ ع"، 38 سنة عامل بمطعم فول، وأبنائه "يوسف" 15 عامًا، و"عمرو" 12 عامًا، و"سماح" 8 أعوام، و"سما" 3 سنوات، في حالة تعفن .

وقررت نيابة مركز بنها، انتداب فريق من الأطباء الشرعيين لتشريح جثث قرية الرملة الخمسة "الأب وأولاده الأربعة"، والذين عثر على جثثهم في حالة تحلل داخل حجرة بشقتهم. كما انتدبت خبراء المعمل الجنائي ورفع البصمات لمعاينة مسرح الجريمة وسؤال الجيران وأهل المتوفين، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، وسرعة ضبط وإحضار الجناة في حالة وجود شبهة جنائية .

وكشفت المعاينة المبدئية لمسرح الجريمة، أن الشقة محل الواقعة تقع في الطابق الرابع والأخير من المنزل، كما تم العثور على رسائل للأب المتوفى قام بإرسالها لشقيقته ليعبر فيها عن ضيق حاله وكرهه لزوجته وأنه سيحاول الانتحار للخلاص من حياته التي كرهها بسببها، وتوصلت التحريات الأولية إلى أن الضحايا الخمسة ليسوا من سكان القرية الأصليين وأنهم حضروا إليها من إحدى قرى محافظة المنوفية وسكنوا في الشقة محل الواقعة منذ حوالي 4 سنوات، وكان الأب يعمل في مطعم.