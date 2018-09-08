وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن الاتحاد الأرجنتيني اتخذ قرارا بحجب القميص رقم "10" في المنتخب في الوقت الحالي، لحين عودة البرغوث للمشاركة الدولية مجددا.

وأكدت الصحيفة أن قرار الاتحاد لم يعتبر وسيلة ضغط على ميسي، لكنه ربما يعتبر تقديرا لقيمة اللاعب، انتظارا لعودته مرة أخرى لصفوف المنتخب.

ومؤخرا، اتخذ نجم نادي برشلونة الإسباني قرارا عقب مشاركته مع منتخب بلاده في مونديال روسيا، باعتزال اللعب دوليا بشكل مؤقت، وهو ما يؤكد غيابه عن المباراتين الوديتين لراقصي التانغو أمام كلا من غواتيمالا وكولومبيا.

يذكر أن الأرجنتين ودعت مونديال روسيا من دور الـ16 بعد الخسارة أمام منتخب فرنسا، وهو ما كان سببا رئيسيا في قرار ميسي.