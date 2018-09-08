حبس مزارع قتل زوجته لضبطها في وضع مخل بشبرا

08 سبتمبر 2018 - 08:40 ص

أمر رئيس نيابة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بحبس مزارع 3 أيام على ذمة التحقيق، لقتله زوجته، لضبطها في وضع مخل مع رجل آخر خلال عودته من العمل بشبرا الخيمة .

تعود الواقعة عندما تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا بقيام مزارع صعيدي بتسليم نفسه مدعيا قتل زوجته.

انتقل اللواء علاء فاروق مدير المباحث، وتبين قيام "ع. ج"، بقتل زوجته لضبطها في أحضان رجل آخر خلال عودته من العمل، حيث سمع صوتها من غرفة النوم وتوجه إليها فوجدها مع رجل آخر، فأخرج "طبنجة" كانت في حوزته وأطلق عليها النار فأرداها قتيلة في الحال، فيما تمكن الرجل الذي كان معها من الفرار وجار ضبطه، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وأدلي المتهم باعترافات تفصيلية أمام المباحث بشأن جريمته، مؤكدا أنه غير ندمان على قتله لزوجته، قائلا: «ولو عادت لقتلتها ألف مرة»، مشيرا إلى أنه سمع صوتها مع رجل غريب خلال دخوله المنزل في غير موعده، فشعرت به وحاولت منعه من الدخول لغرفة النوم، ولكنه قاومها وأطلق عليها النار، ولم يستطع اللحاق بمن معها والتحقق من ملامحه .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 10697 لسنة 2018م إداري قسم ثان شبرا الخيمة، وبالعرض علي النيابة أصدرت قرارها السابق، وأمرت بضبط وإحضار عشيق المجني عليها.