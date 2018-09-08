  • السبت 08 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر09:17 ص
بحث متقدم
اردوغان

"أردوغان" يحرج "روحاني" ببيت شعر لأبرز شعراء الفرس

الدولار

أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم

تامر و فؤاد

فؤاد يكشف أسرارًا مثيرة عن حبس "تامر عبد المنعم"

ميلانيا و ترامب

ميلانيا تتخلى عن "ترامب" بعد تسريب فيديو فاضح له

صلاح و راموس

راموس يتحدث من جديد عن "صلاح": أنا أنام جيدًا

زوجة المجني عليه

سر جديد يزيد قضية "مذبحة بنها" غموضًا .. هذه تفاصيله

المجني عليهم

مفاجأة تغير مجرى الأحداث في "مذبحة بنها"

القاهرة وواشنطن

واشنطن تفرج عن 1.2 مليار دولار مساعدات لمصر

تذاكر مترو الأنفاق

"مترو الأنفاق" يكشف تطورات جديدة بشأن سعر التذكرة

أردوغان

تغريدة نارية لـ"أردوغان" بشأن سوريا.. هذا ما قاله

شاهد .. "نوكيا" تذهل الجمهور بهاتف جديد

الصفحة الأخيرة

نوكيا
نوكيا

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

فيديو جديد لقاتل طفليه في الدقهلية قبل الحادث

#

عمر خيرت يفاجيء جمهوره بتصريح صادم عن القرآن

#

الأتراك يبدأون التصويت لاختيار رئيسهم

#

اختراع روبوتات تلبي الرغبات الجنسية

هاتف نوكيا الجديد

كشفت صور مسربة لهاتف نوكيا الجديد عن ثورة ينوي صناعه القيام بها في عالم الهواتف الذكية بعد ظهور كاميرا خماسية به .

وذكر موقع "ذا فيرج" أن هاتف نوكيا المقبل، الذي سيعمل بنظام أندرويد، قد يتوفر لأول مرة في تاريخ الهواتف على 5 كاميرات.

وأظهرت صور مسربة، يزعم ناشرها أنها لهاتف نوكيا الجديد، 5 عدسات بنفس المقاس على شكل دائرة، تتواجد كلها على ظهر الهاتف.

ولم تعلق "إتش إم دي" على الصورة المسربة، وهو ما يشير إلى أن الصورة قد تكون صحيحة.

  صورة الكاميرا الخماسية
صورة الكاميرا الخماسية

وستتعامل الشركة الفنلندية في هاتفها الجديد مع "Carl Zeiss" لإنتاج العدسات، وهي نفس الشركة التي صنعت عدسات هواتف نوكيا السابقة.

ويقول خبراء إن تعدد العدسات يمنح المستخدم فرصة أفضل للحصول على صورة واضحة داخل تصميم أنيق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. كيف جنى العسكر على الدولة التركية (5/13)

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

لماذا ينتحرون؟!

فراج إسماعيل

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

فرية القول بوقتية الأحكام

د. عبد الآخر حماد

الحلم الترامبي بديلا

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» بطلة "هبة رجل الغراب" تلغي حفل زفافها قبل بدءه بساعات
» منتخب الأرجنتين يتخذ قرارًا هامًا بخصوص "ميسي"
» احذر أن تقبل طفلك بهذه الطريقة فقد تقتله
» زوجة وزير خارجية سابق تطرده من المنزل
» ميلانيا تهاجم الصحفي الخفي الذي فضح زوجها: أفعالك جبانة
» تحذير مرعب من مجففات الأيدي بالمراحيض العامة
» مودريتش: هذه رسالة رونالدو لي عقب فوزي بالجائزة
» حبس مستشار ترامب بتهمة كذبه في قضية "التواطؤ مع روسيا"
» اكتشاف مذهل يساعد بمعالجة تضخّم البروستاتا
» رد ناري لـ"نيويورك تايمز" على دعوات "ترامب"
» اجتماع كنسي رفيع لبحث هذا الأمر الهام

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:40

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية