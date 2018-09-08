شاهد .. "نوكيا" تذهل الجمهور بهاتف جديد

08 سبتمبر 2018 - 08:41 ص

كشفت صور مسربة لهاتف نوكيا الجديد عن ثورة ينوي صناعه القيام بها في عالم الهواتف الذكية بعد ظهور كاميرا خماسية به .



وذكر موقع "ذا فيرج" أن هاتف نوكيا المقبل، الذي سيعمل بنظام أندرويد، قد يتوفر لأول مرة في تاريخ الهواتف على 5 كاميرات.

وأظهرت صور مسربة، يزعم ناشرها أنها لهاتف نوكيا الجديد، 5 عدسات بنفس المقاس على شكل دائرة، تتواجد كلها على ظهر الهاتف.

ولم تعلق "إتش إم دي" على الصورة المسربة، وهو ما يشير إلى أن الصورة قد تكون صحيحة.

صورة الكاميرا الخماسية

وستتعامل الشركة الفنلندية في هاتفها الجديد مع "Carl Zeiss" لإنتاج العدسات، وهي نفس الشركة التي صنعت عدسات هواتف نوكيا السابقة.

ويقول خبراء إن تعدد العدسات يمنح المستخدم فرصة أفضل للحصول على صورة واضحة داخل تصميم أنيق.