حبس ترزي قتل سائق "توك توك" بسبب الخلافات المالية بالقليوبية

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أمر رئيس نيابة كفر شكر بحبس ترزي 4 أيام علي ذمة التحقيق لقتله سائق توك توك بسب خلافات مالية.

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، قد تلقي إخطارًا من المقدم أنور حشيش مأمور شرطة كفر شكر يفيد بمصرع "محمد ف" سائق توك توك 28 سنة، بطلق نارى أطلقه عليه "أحمد. س. م"، يعمل ترزى من نفس منطقة القتيل، ويمتلك محلا آخر بمدينة شبرا الخيمة، أثناء تواجد المجني عليه أمام محل مكواة ملك والد المجنى عليه بقرية الشقر التابعة لكفر شكر،وتم نقل المجنى عليه إلى مستشفى بنها العام لاتخاذ اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة أصدرت قرارها السابق.

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