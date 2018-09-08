فؤاد يكشف أسرارًا مثيرة عن حبس "تامر عبد المنعم"

08 سبتمبر 2018 - 08:54 ص

علق الفنان محمد فؤاد في تصريحات صحفية على الحكم الصادر بحبس زميله تامر عبد المنعم لمدة 3 سنوات على خلفية قيامه بإصدار شيك بدون رصيد .



تلك الأزمة التي تفجرت جراء مسلسل "الضاهر"، الذي انطلقت التحضيرات الخاصة به منذ 4 سنوات، وتعرض لعدة أزمات رغم تصوير جزء كبير من مشاهده، إلا أنه لم ير النور بعد.

صاحب أغنية "الحب الحقيقي" الذي التزم الصمت طوال الفترة الماضية ولم يعلق، تحدث في تصريحات صحفية حول التطورات الأخيرة، قائلاً "أنا مش عايز أعلق على الحكم.. الحكم عادل جداً" بحسب "العربية .نت".

إلى ذلك، عبر عن غضبه من بعض الأمور التي جرت في الفترة الأخيرة، قائلا "أنا أنضف وأشرف من المهاترات على الفيسبوك"، في إشارة إلى كلمات الفنان تامر عبد المنعم التي كان ينشرها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي.

وحول ما قيل قبل أشهر عن أن صلحا ما قد تم بين الطرفين بوساطة بعض الأصدقاء على رأسهم المطرب عمرو دياب، أوضح فؤاد أن الأمر لم يكن صلحا بالمعنى الحقيقي، وإنما كانت مساعي حميدة من قبل بعض الأطراف ولم تسفر عن شيء.

وساطة عمرو دياب

إلى ذلك، كشف أن #عمرو_دياب تدخل مرتين من أجل حل الأمر، إلا أن الفنان تامر عبد المنعم لم يتجاوب، مؤكداً أن هناك أمر آخر يربطه بتامر عبد المنعم في الوقت الحالي وهو مسلسل "الضاهر".

كما عبر فؤاد عن اندهاشه مما يحدث في المسلسل وعدم استكمال تصويره حتى الآن، وعلق على ما ذكره عبد المنعم عن كون المسلسل في مرحلة المونتاج قائلا ً"في المونتاج إزاي ولسه ما خلصش؟".

وعما ذكره تامر قبل 5 أشهر، حين أكد أن محمد فؤاد سيستكمل تصوير المسلسل رغما عنه، أكد المطرب المصري أنه بالفعل ملتزم بالتصوير وهذا لا يسيء إليه، لكن الحقيقة أنه لا توجد جهة تتواصل معه وتطلب منه التوجه للتصوير.

يذكر أن الأمر لم يتوقف على فؤاد وحده، على ما يبدو، خاصة وأن كل أبطال المسلسل لم يتلقوا أي اتصالات من أجل العودة لتصوير بقية المشاهد الخاصة بالعمل.

كما أكد فؤاد أنه تعامل باحترافية شديدة، وكان يتوجه إلى التصوير رغم وجود خلافات مع الفنان تامر عبد المنعم منتج ومؤلف المسلسل.

وعند سؤاله إن كانت لديه شروط خاصة للصلح، أجاب المطرب المصري قائلاً "مفيش خلاف بيني وبينه.. ولما جه سلم علي في فرح سلمت عليه عادي جدا".

إلا أنه أكد أن عبد المنعم ملزوم أمام الجميع بحقوق أدبية ومادية لصالح محمد فؤاد، لاسيما الشيك الذي حرره لصالحه، فيما تتمثل الحقوق الأدبية في المسلسل.

"كل حاجه هيدفع تمنها"

وأردف قائلاً "المسلسل اللي الناس مستنياه مش هسكت عليه.. حصلت امتى دي لمحمد فؤاد.. ده لا يليق.. احنا ورانا جمهور بيسأل ولازم يكون عندنا ردود مقنعه".

وفي ختام حديثه عن الأزمة، أكد فؤاد أن تامر هو المسؤول الأول عن غياب المسلسل طوال هذه الفترة، وأضاف قائلاً "كل حاجه هيدٍفع تمنها وهيتاخد حقنا فيها إن كان أدبيا أو أي تطاول حصل".

في المقابل، كشف فؤاد عن خبر سيسعد محبيه، لافتاً إلى قرب طرحه لألبومه الجديد بعد غياب استمر لـ 8 سنوات، إلا أنه رفض أن يفصح عن أية تفاصيل تخص الألبوم.