حبس عاطل أطلق النار على مسن بسبب ركن السيارة

قرر رئيس نيابة قسم ثان شبرا الخيمة حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالشروع في قتل موظف بالمعاش بسبب ركن السيارة.

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، قد تلقي إخطارًا بورود بلاغا لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة من الأهالي بوجود مشاجرة ومصاب بمسطرد دائرة القسم.

وبانتقال المقدم محمد الشاذلي رئيس المباحث، تبين حدوثها بين كل من طرف أول "م. ا. م" 63 عاما بالمعاش، ومقيم ذات العنوان مصاب برش خرطوش بالقدم اليسرى والذراع الأيسر، و"ر. م.ا" 38 عاما، موظف ومقيم بمسطرد دائرة القسم "نجل الأول"، "ب ا. ا" 55 عاما، عامل، ومقيم مسطرد دائرة القسم "زوج شقيقة الأول"، طرف ثان"ص. ن.م "31 عاما- عاطل ومقيم ذات العنوان، "ن.م. م "52 عاما نجار مسلح ومقيم ذات العنوان "والد الرابع ".

وأوضحت التحريات أن سبب المشاجرة قيام الثالث بترك سيارته بالشارع أمام العقار سكن الطرف الثاني، حدثت مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة قام على إثرها الرابع بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش محلى الصنع كان بحوزته محدثًا إصابة الثاني المشار إليها .

تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط طرفي المشاجرة وبمواجهتهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم، وأقر الرابع أنه محدث إصابة الأول وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم في الواقعة عبارة عن فرد خرطوش محلي الصنع .

وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض علي النيابة أصدرت قراره السابق .