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بطلة "هبة رجل الغراب" تلغي حفل زفافها قبل بدءه بساعات

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ناهد السباعي و زوجها
ناهد السباعي و زوجها

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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ناهد السباعي

قررت الفنانة ناهد السباعي التي عرفت بدورها الشهير في مسلسل "هبة رجل الغراب" إلغاء حفل زفافها قبل ساعات من بدءه ، حيث كان مقررًا حدوثه أمس الجمعة بالعين السخنة.

ورفضت الفنانة ناهد السباعي ، حفيدة الفنان المصري الراحل فريد شوقي والفنانة هدى سلطان، الرد على الهاتف من أجل استيضاح ما حدث، واكتفت باستخدام خاصية تمنع وصول المكالمات إلى هاتفها.
بدورها امتنعت والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي، عن التعليق، أو الإجابة على الرسائل التي وصلت إلى هاتفها.

ورفض الفنان أحمد جمال سعيد، حفيد الفنان الراحل فريد شوقي،  التحدث في الأمر  مبرراً ذلك بأن الوقت متأخر "حسب "العربية .نت".

ويأتي ما حدث بعد أسبوع واحد من احتفال السباعي بعقد قرانها مساء الجمعة الماضية على زوجها في مسجد محمد علي بمنطقة القلعة بالقاهرة، لتحدث تلك الأزمة دون مقدمات معلنة.


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