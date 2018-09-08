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ضبط 1500 قرص مخدر بحوزة عاطل بالقليوبية

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تمكن ضباط مباحث قسم أول شبرا الخيمة من ضبط عاطل بحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة، تحرر محضر بالواقعة.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة يفيد تمكن النقيب  أحمد عادل - ضابط مباحث قسم أول شبرا الخيمة من ضبط المدعو "عادل  ا ع" سن 37 عاطل ومقيم بيجام – دائرة قسم أول شبرا الخيمة، وبحوزته 1500 قرص  ومبلغ مالى 1000 جنيه وهاتف محمول – دراجه بخارية بدون لوحات، وبمواجهته أعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.

تحرر عن ذلك المحضر رقم  17602/682 لسنة 2018م جنايات قسم أول شبرا الخيمة، جارٍ العرض على النيابة.

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