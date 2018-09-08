رضوى الشربينى تتسلم الدرع الذهبي من "يوتيوب"

08 سبتمبر 2018 - 09:09 ص

تسلمت الإعلامية رضوى الشربيني "الدرع الذهبي" من موقع "يويتوب" بعد بلوغ قناة برنامج "هي وبس" المذاع على " سي بي سي سفرة" على الموقع إلى مليون مشترك في خلال عام والنصف من انطلاق البرنامج.

واحتفلت الشربيني، بـ"الدرع الذهبي" على الهواء مع فريق عمل البرنامج ومسئولي "يوتيوب" في مجموعة "سي بي سي".

وتقدم الإعلامية رضوى الشربيني، برنامج "هي وبس" على "سي بي سي سفرة" التابعة لمجموعة "سي بي سي" والذي يهتم بكل ما يخص المرأة والموضة.

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