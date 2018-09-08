"أردوغان" يحرج "روحاني" ببيت شعر لأبرز شعراء الفرس

08 سبتمبر 2018 - 09:13 ص

التقى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع نظيره الايراني حسن روحاني والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الايرانية طهران.

ووقع الرئيس الايراني في موقف محرج عندما ألقى الرئيس "أردغان" بيتِا شعريا شهيرا للشاعر الفارسي المتصوف سعدي الشيرازي من قصيدة "بين آدم" جاء فيه: "إنْ أنت لم تُغمّ لمُصاب الناس.. فلستَ إنسانا بذا القياس".

وذكر موقع "ترك برس" التركي، أن أردوغان قصد من خلال البيت الإشارة إلى المأساة التي يعيشها السوريون منذ أعوام، بسبب هجمات وانتهاكات نظام الأسد المدعوم من إيران وروسيا.

ولوحظت علامات الدهشة والاستغراب على روحاني إثر قراءة أردوغان للبيت الشعري، فيما رأى مراقبون أن ذلك كان يعكس التوتر الذي شهدته القمة بين بوتين وروحاني من جهة، وبين أردوغان من جهة أخرى.

وكان أردوغان قال إنه في حال جرى "تجاهل قتل عشرات الآلاف من الأبرياء من أجل مصالح النظام السوري، لن نكون شركاء ومتفرجين في لعبة كهذه".

وشدد أردوغان، على ضرورة حل مسألة "إدلب" السورية، مع الالتزام بروح أستانا.

وأضاف في السياق ذاته، "ينبغي حل مسألة إدلب من دون مآس وتوترات ومشاكل جديدة، ومع الالتزام بروح أستانا".

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