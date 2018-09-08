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حمدي رزق للرئيس: "إنجازاتك تشرح القلب الحزين"

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الإعلامي حمدي رزق

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حمدي رزق رئيسًا لتحرير «المصري اليوم»

أشاد الإعلامي حمدي رزق، بالكتاب الذي أصدره مجلس الوزراء حول توثيق إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فترة ولايته الأولى تحت عنوان "مصر التحدي والإنجاز".

وأضاف "رزق" خلال تقديمه برنامج "نظرة" المذاع على قناة "صدى البلد" أن ذلك الكتاب يستعرض الإنجاز الهائل للرئيس السيسي في جميع المجالات في الصحة والتعليم والآثار والسياحة، ويحتوي على أرقام مذهلة في الطرق والمصانع والإسكان وتطوير العشوائيات وغيرها ، معقبا: "إنجازات الرئيس تشرح القلب الحزين".

وشدد الإعلامي، على أن مصر ودعت عصر كان يحتوي على كم كبير من الفوضى والانهيارات في كل مناحي الحياة، والآن حدثت نقلة نوعية على أرض الواقع.

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