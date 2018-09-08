بالفيديو.. أسامة كمال للسيسي:" تسلم رؤيتك"

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وجه الإعلامي أسامة كمال، رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "الرئيس السيسي لم  يأمر ببناء أي مساكن بهضبة الجلالة، لأنه مكان سياحي من الدرجة الأولى، مضيفًا أن المشوار مازال طويلا، في مشروع هضبة الجلالة".

وأضاف "كمال" خلال تقديمه برنامج "مساء دي إم سي" أن الهدف من مشروع هضبة الجلالة هو زيادة السياحة، مشيدًا بعين الرئيس السيسي بعد اكتشاف هذا المكان الرائع، معقبا: "تسلم رؤيتك يا ريس ".

ووجه الإعلامي رسالة لكل من شارك في مشروع هضبة الجلالة قائلا: "تسلم إيد الشباب الذين ساهموا في هذا المشروع، متابعا: الجو في هضبة الجلالة رائع ونقي، والصورة والمشروعات هناك بتتكلم.

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