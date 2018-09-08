عثر على زوجته فى أحضان عشيقها.. فقتلها

08 سبتمبر 2018 - 09:20 ص

تمكن ضباط مباحث قسم ثان شبرا الخيمة من ضبط "ممرض" عشيق زوجة مزارع قام بقتله لضبطها في أحضانه داخل شقة الزوجية.

وتعود الواقعة عندما تقدم المدعو "علي ج ع" 55 سنة مزارع ومقيم شارع مصطفي كامل – جرجا – سوهاج، بشان قيامه بإطلاق عيار ناري علي زوجته المدعوة "حنان م س" 35 سنة صاحبة محل ملابس ومقيمة بذات العنوان، مما أدى لوفاتها في الحال، لضبطها مع آخر داخل شقة الزوجية.

توصلت تحريات ضباط إدارة البحث الجنائى إلى هوية الشخص الذي كان برفقة المتوفاة قبل وقوع الحادث وتبين أنه يدعي "محمود ك ع"26 سنة ممرض بعيادة خاصة ومقيم شارع ورشة البلاط – مدينة الفتح دائرة القسم، وباستهدافه أمكن ضبطه، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات قرر بارتباطه بالمتوفاة بعلاقة غير شرعية واعتياده الحضور لمسكنها في غياب زوجها لمعاشرتها معاشرة الأزواج، وأنه كان برفقتها داخل مسكنها وقت وقوع الحادث وحال مشاهدته لزوجها عقب دخوله للشقة قام بالفرار من الباب الآخر.