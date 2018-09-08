اعتراف صادم من "الزراعة" بشأن فيروس الطماطم

08 سبتمبر 2018 - 09:26 ص

اعترف الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، بوجود فيروس تجعد الأوراق قائلا: "إن الوزارة تلقت العديد من شكاوى مزارعي الطماطم بوادى النطرون والنوبارية بعد إصابة زراعتهم بفيروس تجعد الأوراق، وتم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل ومكافحة الآفات، وأخذت عينة وفحصها.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي أسامة كمال، أن عينة الفحص أكدت إصابة الطماطم بتجعد الأوراق، وهو مرض فيروسي وليس له علاج ولا يأتي بأي محصول.

وأوضح أن التقاوى التي تم زرعها تم استيرادها عن طريق شركة قطاع خاص ملزمة بتعويض المزارعين، مؤكدًا أن وزارة الزراعة على استعداد للاستماع لشكاوى المزارعين كافة وفحص عينات من مزارعهم، وعلى الفلاحين التقدم بأى شكاوى تتعلق بإصابة الطماطم بمرض تجعد الأوراق.