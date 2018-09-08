  • السبت 08 سبتمبر 2018
  • بتوقيت مصر11:24 ص
بحث متقدم
وزير الزراعة : مصر علي أعتاب الفقر المائي

وزير الزراعة : مصر علي أعتاب الفقر المائي

ضحايا بشار..اكشتاف مقبرة جماعية جديدة للمدنيين

ضحايا بشار.. اكشتاف مقبرة جماعية جديدة للمدنيين

محمد بديع

المؤبد لبديع وعودة وسلطان وآخرين بفض اعتصام رابعة

ارشيف

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الفراعنة والنيجر

الاخوان المسلمين

الإعدام لقيادات الإخوان وأبرزهم العريان والبلتاجى

نوح : الوقوف مع السيسي " الجهاد الأكبر"

نوح: الوقوف مع السيسي "الجهاد الأكبر"

أجيري

رد فعل أجيرى على أزمة «صلاح» و«الجبلاية»

اردوغان

"أردوغان" يحرج "روحاني" ببيت شعر لأبرز شعراء الفرس

الإعلامي أسامة كمال

بالفيديو.. أسامة كمال للسيسي:" تسلم رؤيتك"

الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة

اعتراف صادم من "الزراعة" بشأن فيروس الطماطم

شاهد..

اعتراف صادم من "الزراعة" بشأن فيروس الطماطم

آخر الأخبار

الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة
الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

حملة في إسرائيل: لا تشتروا طماطم أردوغان

#

"الزراعة" عن فيروس الطماطم: "مالوش علاج"

#

مزارعو الطماطم: "بيتنا اتخرب"

#

طفل الشروق يكشف كواليس جديدة عن واقعة اختطافه

اعترف الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، بوجود فيروس تجعد الأوراق قائلا: "إن الوزارة تلقت العديد من شكاوى مزارعي الطماطم بوادى النطرون والنوبارية بعد إصابة زراعتهم بفيروس تجعد الأوراق، وتم تشكيل لجنة من الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل ومكافحة الآفات، وأخذت عينة وفحصها.

 وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامي أسامة كمال، أن عينة الفحص أكدت إصابة الطماطم بتجعد الأوراق، وهو مرض فيروسي وليس له علاج ولا يأتي بأي محصول.

وأوضح أن التقاوى التي تم زرعها تم استيرادها عن طريق شركة قطاع خاص ملزمة بتعويض المزارعين، مؤكدًا أن وزارة الزراعة على استعداد للاستماع لشكاوى المزارعين كافة وفحص عينات من مزارعهم، وعلى الفلاحين التقدم بأى شكاوى تتعلق بإصابة الطماطم بمرض تجعد الأوراق.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

"الأردوغانية" .. كيف جنى العسكر على الدولة التركية (5/13)

جمال سلطان

سد النهضة.. والرئيس "النبي"!

محمود سلطان

لماذا ينتحرون؟!

فراج إسماعيل

إذاعة القرآن.. نهاية حلم!

د. حسام عقل

فرية القول بوقتية الأحكام

د. عبد الآخر حماد

الحلم الترامبي بديلا

عبد الرازق أحمد الشاعر
شارك معنا

اخترنا لك

» أسماء المحكوم عليهم بالإعدام في فض رابعة
» بالفيديو.. وصلة رقص لفنانة مصرية بنادي ليلي في فرنسا
» ترامب للدول الفقيرة اقتصاديًا: أمريكا دولة نامية
» التشكيل المتوقع "للفراعنة" أمام النيجر
» "المترو" عن حالات الانتحار: "بتعطلنا"
» بطلة "هبة رجل الغراب" تلغي حفل زفافها قبل بدءه بساعات
» منتخب الأرجنتين يتخذ قرارًا هامًا بخصوص "ميسي"
» احذر أن تقبل طفلك بهذه الطريقة فقد تقتله
» زوجة وزير خارجية سابق تطرده من المنزل
» ميلانيا تهاجم الصحفي الخفي الذي فضح زوجها: أفعالك جبانة
» تحذير مرعب من مجففات الأيدي بالمراحيض العامة

استطلاع رأي

هل توقع فوز «صلاح» بجائزة أفضل لاعب فى العالم؟

  • ظهر

    11:58 ص

  • فجر

    04:15

  • شروق

    05:40

  • ظهر

    11:58

  • عصر

    15:30

  • مغرب

    18:15

  • عشاء

    19:45

من الى
التبليغ والدعوة
سيد قطب
معهد البعوث الإسلامية
الملكة صوفيا، ملكة إسبانيا
أرشيفية